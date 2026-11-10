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Nilüfer'de 10 kasım: zeytin dalıyla barış mesajı

Nilüfer'de düzenlenen törenlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88’inci yılında anıldı; Başkan Şadi Özdemir, 'zeytin dalı' ile barış çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Emre Koç

Nilüfer'de 10 kasım: zeytin dalıyla barış mesajı

Törenin ayrıntıları:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88’inci yılında Nilüfer’de düzenlenen törenlerle anıldı. Sabah gerçekleştirilen anma programı Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı; törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydandaki törende Nilüfer Belediyesi çelengi Atatürk Anıtı’na sunuldu, saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Meydandaki törenle eş zamanlı olarak Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası’nda da anma programı düzenlendi. Nilüfer Belediyesi Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri hazırladıkları çiçekleri anıta koydu; vatandaşlar ise barışın simgesi zeytin dallarını anıta bıraktı.

Başkanın mesajı:

Törende konuşan Şadi Özdemir, Atatürk’ü vefatının 88’inci yılında "saygı, sevgi ve özlemle" andıklarını belirtti. Özdemir, Nilüfer’de çocukların umutla büyümesi, gençlerin özgürce düşünmesi ve kadınların eşit haklarla güven içinde yaşaması hedefiyle özgür bir kent inşa ettiklerini vurguladı. Konuşmasında "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine atıf yaparak Nilüfer’den dünyaya bir barış mesajı gönderdiklerini söyledi: "Senin gösterdiğin yolda, Nilüfer’den dünyaya bir zeytin dalı uzatıyoruz."

Özdemir, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkma kararlılıklarını ifade ederek, Nilüferlilerin yaşama, insana, hayvana ve doğaya değer verdiğini dile getirdi. Konuşmanın ardından Başkan Şadi Özdemir Atatürk Anıtı’na çiçek bıraktı.

Gece nöbeti ve katılımcılar:

Resmi tören öncesinde YENİ Parti Nilüfer Gençlik Kolları öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda "10 Kasım Atatürk’ü Anma Yürüyüşü ve Saygı Nöbeti" düzenlendi. Gece boyu devam eden nöbette Şadi Özdemir, Ahmet Eren Memiç, YENİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar sabaha kadar meydanda saygı nöbeti tuttu. Tören ve nöbet boyunca katılımcılar barış, birlik ve Cumhuriyet vurgusunu öne çıkardı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ARAMIZDAN AYRILIŞININ 88’İNCİ YILINDA...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ARAMIZDAN AYRILIŞININ 88’İNCİ YILINDA NİLÜFER’DE DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDI. CUMHURİYET MEYDANI’NDAKİ TÖRENDE KONUŞAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, "YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ" İLKESİNİ HATIRLATARAK NİLÜFER’DEN DÜNYAYA ZEYTİN DALI UZATTIKLARINI SÖYLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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