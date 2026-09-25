Nilüfer'de Ayvaköy üzerinden süzülen leylek sürüsü izleyenleri büyüledi

Nilüfer semalarında toplu göç

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde, yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte güneye yönelen leylek sürüsü Ayvaköy mevkiinden geçerken dikkati çekti. Gökyüzünde bir arada ilerleyen kuşlar, bölge sakinlerine kısa süreli ama etkileyici bir görüntü sundu.

Sürünün hareketi ve gözlemler:

Ayvaköy üzerinden geçen çok sayıda leylek, zaman zaman daireler çizerek süzüldü. Bu toplu hareket, göç sırasında kuşların hava akımlarından yararlanarak enerji tasarrufu sağladığının canlı bir örneğini oluşturdu. Vatandaşlar, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti ve anları izleyerek takip etti.

Göçün doğası ve bölgeye etkisi:

Leyleklerin sonbaharla birlikte güneye doğru hareket etmesi rutin bir doğa olayı olarak görülüyor. Nilüfer’in Ayvaköy mevkiinde gözlemlenen sürü, göç yollarının yerel halk tarafından da fark edildiğini gösterdi. Bu tür gözlemler, şehir içinde doğa gözlemi ve biyolojik çeşitlilik farkındalığını artırıyor.

Gözleyenlere göre gökyüzünü kaplayan leyleklerin oluşturduğu biçimler, kısa süreli görsel bir şölen niteliğindeydi ve bölge halkı tarafından ilgiyle izlendi.

BURSA'NIN MERKEZ NİLÜFER İLÇESİNDE GÖÇ YOLCULUĞUNA ÇIKAN LEYLEK SÜRÜSÜ, AYVAKÖY MEVKİİNDEN GEÇERKEN GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.