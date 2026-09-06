Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Nilüfer'de çocuklar kültür ve eğlenceyle dolu bir gün yaşadı

Nilüfer'de düzenlenen Çocuk Şenliği'nde bando konseri, atölyeler, oyun alanları, sihirbaz gösterisi, çocuk tiyatrosu ve Karagöz-Hacivat ile keyifli anlar yaşandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nilüfer'de çocuklar kültür ve eğlenceyle dolu bir gün yaşadı

şenliğin düzenleniş amacı ve iş birliği:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz programları kapsamında Nilüfer ilçesinde bir Çocuk Şenliği düzenleyerek kentlileri kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmaya devam etti. Etkinlik, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şenlik, aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında planlandı ve Görükle Dumlupınar İlkokulu ev sahipliğinde yapıldı.

çocuklara sunulan etkinlikler:

Gün, Büyükşehir Bando Takımı konseriyle başladı; konser alanı hemen hareketlendi ve çocuklar müzik eşliğinde bir araya geldi. Şenlik alanında kurulan oyun alanları ve gökyüzü çadırı çocukların ilgisini çekti, farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler ise hem eğitici hem eğlenceli faaliyetler sundu. Çocuklar bu atölyelerde yeni deneyimler edinirken oyun alanlarında sosyal etkileşim fırsatı buldu.

Programda yer alan sihirbaz gösterisi büyük ilgi gördü; gösteriyi merakla izleyen çocuklar eğlenceli anlara ortak oldu. Ardından sahne alan çocuk tiyatrosu, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlikte düzenlenen Kahoot yarışması ise hem rekabet hem de öğrenme amaçlı heyecanlı anlara sahne oldu.

Geleneksel Türk tiyatrosunun simgelerinden olan Karagöz-Hacivat gölge oyunu da şenlik kapsamında gösterildi. Karagöz ve Hacivat'ın diyalogları çocukların beğenisini topladı ve gösteri boyunca alandan kahkahalar yükseldi.

aile katılımı ve etkinliğin yankıları:

Şenliğe farklı yaş gruplarından çok sayıda çocuk katıldı; aileler de çocuklarıyla birlikte etkinlik alanında yer alarak güne ortak oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu alanda çocuklar doyasıya eğlenirken yeni deneyimler kazandı ve sosyal etkileşimlerde bulundu. Nilüfer sakinleri, düzenlenen program dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Şenlik, kent genelinde yaz boyunca süren kültür ve sanat programlarının önemli bir parçası olarak nitelenirken, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatılması hedefi başarıyla gerçekleştirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAZ BOYUNCA 7’DEN 70’E BURSALILARI KÜLTÜR, SANAT VE EĞLENCE İLE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAZ BOYUNCA 7’DEN 70’E BURSALILARI KÜLTÜR, SANAT VE EĞLENCE İLE BULUŞTURDUĞU ORGANİZASYONLARINA BİR YENİSİ EKLEYEREK NİLÜFER’DE ‘ÇOCUK ŞENLİĞİ’ DÜZENLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vira bismillah: Gelibolu açıklarında 1.500 kasa sardalya avı
images

Efeler'de yeni eğitim yılına hazırlık: ücretsiz ders kitapları sıralarda yerini...
images

Okula dönüş kampanyası velilerin alışveriş listesini tek noktada tamamladı
images

Kapsamlı arama sonrası Emir sağ salim aileye teslim edildi, AFAD teşekkür mesajı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavşakta çarpışma: iki genç yaralandı, birinin durumu kritik

Kuşköy'de ıslıklar mirası geleceğe taşıdı

Vira bismillah: Gelibolu açıklarında 1.500 kasa sardalya avı

Galatasaray son provaya çıktı: Sporting maçı öncesi hazırlıklar Kemerburgaz'da yoğunlaştı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu