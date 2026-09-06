Nilüfer'de çocuklar kültür ve eğlenceyle dolu bir gün yaşadı

şenliğin düzenleniş amacı ve iş birliği:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz programları kapsamında Nilüfer ilçesinde bir Çocuk Şenliği düzenleyerek kentlileri kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmaya devam etti. Etkinlik, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şenlik, aynı zamanda Bursa'nın fethinin 700'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında planlandı ve Görükle Dumlupınar İlkokulu ev sahipliğinde yapıldı.

çocuklara sunulan etkinlikler:

Gün, Büyükşehir Bando Takımı konseriyle başladı; konser alanı hemen hareketlendi ve çocuklar müzik eşliğinde bir araya geldi. Şenlik alanında kurulan oyun alanları ve gökyüzü çadırı çocukların ilgisini çekti, farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler ise hem eğitici hem eğlenceli faaliyetler sundu. Çocuklar bu atölyelerde yeni deneyimler edinirken oyun alanlarında sosyal etkileşim fırsatı buldu.

Programda yer alan sihirbaz gösterisi büyük ilgi gördü; gösteriyi merakla izleyen çocuklar eğlenceli anlara ortak oldu. Ardından sahne alan çocuk tiyatrosu, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlikte düzenlenen Kahoot yarışması ise hem rekabet hem de öğrenme amaçlı heyecanlı anlara sahne oldu.

Geleneksel Türk tiyatrosunun simgelerinden olan Karagöz-Hacivat gölge oyunu da şenlik kapsamında gösterildi. Karagöz ve Hacivat'ın diyalogları çocukların beğenisini topladı ve gösteri boyunca alandan kahkahalar yükseldi.

aile katılımı ve etkinliğin yankıları:

Şenliğe farklı yaş gruplarından çok sayıda çocuk katıldı; aileler de çocuklarıyla birlikte etkinlik alanında yer alarak güne ortak oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu alanda çocuklar doyasıya eğlenirken yeni deneyimler kazandı ve sosyal etkileşimlerde bulundu. Nilüfer sakinleri, düzenlenen program dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Şenlik, kent genelinde yaz boyunca süren kültür ve sanat programlarının önemli bir parçası olarak nitelenirken, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatılması hedefi başarıyla gerçekleştirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAZ BOYUNCA 7’DEN 70’E BURSALILARI KÜLTÜR, SANAT VE EĞLENCE İLE BULUŞTURDUĞU ORGANİZASYONLARINA BİR YENİSİ EKLEYEREK NİLÜFER’DE ‘ÇOCUK ŞENLİĞİ’ DÜZENLEDİ.