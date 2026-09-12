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Afyonkarahisar emniyetinde işgücü uyum programı ile kamusal hizmetlere destek

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan İUP protokolü, kamusal alanların bakım ve temizlik hizmetlerini güçlendirerek istihdama katkı sağlayacak.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Afyonkarahisar emniyetinde işgücü uyum programı ile kamusal hizmetlere destek

protokolün detayları:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında bir protokol imzalandı. Protokol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya tarafından karşılıklı olarak imzalandı ve kurumların iş birliğini resmileştirdi.

kapsam ve uygulama öncelikleri:

İmzalanan protokol, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin desteklenmesini amaçlıyor. Uygulama; sahadaki altyapı bakımının sürekliliğini sağlama, temizlik standartlarını yükseltme ve onarım süreçlerinde etkinliği artırma yönünde öncelikler taşıyor.

hedefler ve beklenen katkılar:

Protokol kapsamında yürütülecek program, belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçirilecek. Hedefler arasında hem kamu hizmetlerinin niteliğinin artırılması hem de bölge istihdamına katkı sağlanması bulunuyor. İŞKUR desteğiyle yürütülecek çalışma, kurum hizmetlerinin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve yerel düzeyde istihdam fırsatlarını artırmayı amaçlıyor.

Protokolün uygulanması sürecinde tarafların görev paylaşımı ve takvime bağlı yürütme esasları çerçevesinde ilerleme sağlanacak; programın sonuçları, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırma ve istihdamın desteklenmesi açısından takip edilecek.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET BİRTAN EROL (SOL) İLE AFYONKARAHİSAR İŞKUR İL MÜDÜRÜ AHMET...

İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET BİRTAN EROL (SOL) İLE AFYONKARAHİSAR İŞKUR İL MÜDÜRÜ AHMET KARAKAYA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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