Nişan kavgasında 16 yaşındaki çocuğun ölümü: iki sanığa müebbet, birine 16 yıl 8 ay

Nişan kavgasında 16 yaşindeki çocuğun ölümü: iki sanığa müebbet, birine 16 yıl 8 ay

Antalya'da 15 Ağustos 2025 tarihinde Yeşildere Mahallesi'nde amcasının oğlunun nişan töreninde çıkan kavgada 16 yaşındaki Ali Bulgurcu hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve dava sonucunda üç sanık farklı oranlarda cezalandırıldı.

Olayın gelişimi:

Olay, 15 Ağustos 2025 günü saat 21.00 sıralarında, sokakta düzenlenen nişan töreninde meydana geldi. İddiaya göre, törene katılan Ali Bulgurcu ile Süleyman Sarp arasında Sarp’ın eşine bakma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve aile bireyleri ile yakınları da olaya karıştı.

Tartışma sırasında eline ekmek bıçağı alan Bulgurcu’nun akrabası Mustafa Dikmen'in elindeki bıçağı Sarp’ın aldığı, ardından Sarp’ın Bulgurcu ve Dikmen’e saldırdığı öne sürüldü. Bulgurcu karın bölgesinden bıçaklandı, Dikmen ise kolundan yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından her iki yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı; ameliyata alınan Bulgurcu kurtarılamadı ve cenazesi Manavgat’ta toprağa verildi.

Soruşturma ve dava süreci:

Olayın ardından kaçan Süleyman Sarp ile kavgaya karıştıkları belirlenen M.S., Berke Can Gambuk (19) ve Muzaffer Pehlivan gece saatlerinde yakalandı. Emniyetteki işlemler sonrası M.S. serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli tutuklandı. Soruşturma sonunda Sarp (20), Gambuk (19) ve Pehlivan hakkında Bulgurcu’nun öldürülmesi ve Dikmen’in yaralanmasına ilişkin dava açıldı.

Dava Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı, müşteki yakınları ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Mahkeme heyeti savunmalar ve delillerin değerlendirilmesinin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, Süleyman Sarp ve Berke Can Gambuk’u Ali Bulgurcu’ya yönelik "çocuğu kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Her iki sanığa ayrıca Mustafa Dikmen’e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Muzaffer Pehlivan’ın Bulgurcu’nun öldürülmesine ilişkin eyleminin yardım niteliğinde kaldığına hükmedilerek, Pehlivan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pehlivan’a ayrıca Dikmen’e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası verildi.

Duruşmada ayrıca tarafların ilişkisine dair kayıtlara da yer verildi; Sarp’ın eşinin Bulgurcu ile daha önce nişanlı olduğu ve Sarp ile Bulgurcu’nun mahalleden arkadaş oldukları belirtildi. Mahkeme kararları, ilçede ve davada yer alan yakın çevrelerce yakından takip edildi.

ALİ BULGURCU