Nurettin Korkmaz rotasını Boluspor'a çevirdi

Nurettin Korkmaz Boluspor'a katıldı
Kayserispor altyapısından yetişen Nurettin Korkmaz, 2026-2027 sezonu 1. transfer tescil döneminin son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kulüple 1 yıllığına sözleşme imzaladı.
Kayserispor dönemi ve istatistikleri:
Korkmaz, uzun yıllar formasını giydiği Kayserispor çatısı altında geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte 9 maçta görev aldı. Bu sezon ise geride kalan 5 maçta kadroda yer alamadı; bu durum transfer kararında etkili oldu.
Boluspor için ne ifade ediyor:
Boluspor, sezonun ilk transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirerek hücumda çeşitlilik arıyor. Korkmaz'ın hızı ve kanat etkinliği, teknik heyetin maç planlarında alternatif bir seçenek oluşturması bekleniyor.
KAYSERİSPORLU NURETTİN KORKMAZ, BOLUSPOR İLE ANLAŞTI.
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