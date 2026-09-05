Nurettin Korkmaz rotasını Boluspor'a çevirdi

Nurettin Korkmaz Boluspor'a katıldı

Kayserispor altyapısından yetişen Nurettin Korkmaz, 2026-2027 sezonu 1. transfer tescil döneminin son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kulüple 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Kayserispor dönemi ve istatistikleri:

Korkmaz, uzun yıllar formasını giydiği Kayserispor çatısı altında geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte 9 maçta görev aldı. Bu sezon ise geride kalan 5 maçta kadroda yer alamadı; bu durum transfer kararında etkili oldu.

Boluspor için ne ifade ediyor:

Boluspor, sezonun ilk transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirerek hücumda çeşitlilik arıyor. Korkmaz'ın hızı ve kanat etkinliği, teknik heyetin maç planlarında alternatif bir seçenek oluşturması bekleniyor.

KAYSERİSPORLU NURETTİN KORKMAZ, BOLUSPOR İLE ANLAŞTI.