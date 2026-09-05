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Nurettin Korkmaz rotasını Boluspor'a çevirdi

Kayserispor altyapısından yetişen 24 yaşındaki sol kanat Nurettin Korkmaz, 2026-27 sezonu için 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi Boluspor'a transfer oldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Nurettin Korkmaz rotasını Boluspor'a çevirdi

Nurettin Korkmaz Boluspor'a katıldı

Kayserispor altyapısından yetişen Nurettin Korkmaz, 2026-2027 sezonu 1. transfer tescil döneminin son gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kulüple 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Kayserispor dönemi ve istatistikleri:

Korkmaz, uzun yıllar formasını giydiği Kayserispor çatısı altında geçen sezon sarı-kırmızılı ekipte 9 maçta görev aldı. Bu sezon ise geride kalan 5 maçta kadroda yer alamadı; bu durum transfer kararında etkili oldu.

Boluspor için ne ifade ediyor:

Boluspor, sezonun ilk transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirerek hücumda çeşitlilik arıyor. Korkmaz'ın hızı ve kanat etkinliği, teknik heyetin maç planlarında alternatif bir seçenek oluşturması bekleniyor.

KAYSERİSPORLU NURETTİN KORKMAZ, BOLUSPOR İLE ANLAŞTI.

KAYSERİSPORLU NURETTİN KORKMAZ, BOLUSPOR İLE ANLAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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