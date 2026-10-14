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Nysa'dan ADÜ'ye taşınan tarihi zeytinler kampüs yaşamında yaşatılacak

ADÜ, Nysa Antik Kenti'nden sökülen tarihi zeytin ağaçlarını Merkez Kampüs'e nakledip 'Yeşil Kampüs' kapsamında doğal ve kültürel mirası korumayı hedefledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Nysa'dan ADÜ'ye taşınan tarihi zeytinler kampüs yaşamında yaşatılacak

Nysa'nın zeytinleri ADÜ merkez kampüste yeni yaşamına başladı

Adnan Menderes Üniversitesi, çevrenin korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçları doğrultusunda Nysa Antik Kenti kazı alanından alınan tarihi zeytin ağaçlarını Merkez Kampüs'e taşıdı. Uygulama, üniversitenin "Yeşil Kampüs" çalışmaları kapsamında gerçekleştirilerek hem doğaya hem arkeolojik dokuya saygı gösterecek biçimde planlandı.

Taşıma süreci ve katılımcılar:

Taşıma işlemleri uzman ekipler tarafından yürütüldü. Çalışmalara ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı. Nysa Antik Kenti kazı alanından alınan ağaçlar, Merkez Kampüs içinde belirlenen uygun alanlara nakledilerek yeniden toprakla buluşturuldu.

Koruma önlemleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı:

Nakil sırasında hem ağaçların sağlık durumunun korunmasına hem de antik alanın arkeolojik dokusuna zarar verilmemesine özen gösterildi. Bu uygulama ile bölgenin doğal mirasına katkı sağlanırken aynı zamanda arkeolojik hassasiyet gözetildi. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent konuya ilişkin olarak, "Üniversitemiz, çevreye ve kültürel mirasa duyarlı yaklaşımını sürdürmekte kararlıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek her yeni projede, doğaya ve tarihî mirasımıza olan hassasiyet öncelikli olarak gözetilecektir" ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Üniversitesi, bu uygulama ile doğal ve kültürel mirasın korunmasını bir arada ele alan yaklaşımını pekiştirdi ve tarihi zeytin ağaçlarının kampüs yaşamında yaşatılmasını sağladı.

NYSA ANTİK KENTİ’NDEN TAŞINAN TARİHİ ZEYTİN AĞAÇLARI ADÜ MERKEZ KAMPÜSÜ’NDE...

NYSA ANTİK KENTİ’NDEN TAŞINAN TARİHİ ZEYTİN AĞAÇLARI ADÜ MERKEZ KAMPÜSÜ’NDE YAŞATILACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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