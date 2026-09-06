Odunluğun alevleri müdahale ile hayvan ağılına ulaşmadan söndürüldü

olayın gelişimi:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde, bir vatandaşa ait hayvan ağılının yanında bulunan odunlukta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylüler ilk müdahalede bulundu ancak alevleri söndüremeyince durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve söndürme çalışması:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri erken müdahalesiyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucu alevler, hayvan ağılına ulaşmadan söndürüldü ve can kaybı veya hayvan zararına dair ilk değerlendirmede olumsuz bulguya rastlanmadı.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. İncelemeler sürüyor ve yangının nedeninin tespiti için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE HAYVAN AĞILININ YANINDA BULUNAN ODUNLUK YANDI.