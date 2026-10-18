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Odunluktan atölyeye: hurda metalleri koleksiyonluk bıçaklara dönüştüren teknisyen

Yozgat'ın Baştürk Mahallesi'nde elektrik teknisyeni Abdullah Özkan, odunluğunu atölyeye çevirip hurda metalleri el emeğiyle özel bıçaklara dönüştürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Odunluktan atölyeye: hurda metalleri koleksiyonluk bıçaklara dönüştüren teknisyen

başlangıç ve destek:

Abdullah Özkan, Yozgat Aydıncık ilçesine bağlı Baştürk Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşında bir elektrik teknisyenidir. Yaklaşık 7 yıl önce iş yerinde elindeki eğe ile bıçak yapmaya başlamasıyla hobi olarak şekillenen uğraşı, zamanla daha sistemli bir hâl aldı. İlk denemelerini iş yerindeki küçük bir tahta kulübede gerçekleştiren Özkan, bu süreçte iş yeri müdürü Münir bey'in desteğini ve birkaç aletin teminini hatırlıyor: 'Sen bu işi yap, ben destek olurum' sözleriyle başlayan süreç, Özkan için kilit bir teşvik oldu.

hayali gerçeğe dönüştürmek:

Zamanla kendi atölyesine sahip olma hedefi kuran Özkan, ustalardan aldığı öğütlerle ve kendi olanaklarıyla ilerledi. Evlerinin altında, daha önce odunluk olarak kullanılan alanı yaklaşık 3 yıl önce atölyeye çevirerek üretime başladı. Bu küçük atölye, başlangıçtaki tek kişilik kulübenin yerini alarak hem üretim kapasitesini hem de özgün tasarım imkânlarını genişletti.

malzeme seçimi ve üretim süreci:

Özkan, üretiminde iki ana hat izliyor: günlük kullanım için mutfak bıçaklarında paslanmaz çelik; özel tasarım, koleksiyonluk ürünlerde ise kamyon makasları, karbon çelikler ve daire testereleri gibi hurda metalleri değerlendiriyor. Hurda malzemeleri dönüştürerek geri dönüşüm niteliğinde işler ortaya koyuyor. Tasarım aşamasından son rötuşa kadar elle yürütülen sürecin ana adımları; çizim, taşlama ve şekillendirme, ağız açma, ısıl işlem ile kabza işleme olarak sıralanıyor.

zaman ve teslimat:

Üretim süresi tasarımın karmaşıklığına göre değişiyor. Standart mutfak bıçaklarını Özkan çoğu zaman bir günde tamamlayabiliyor. Özel tasarımlarda ise tek tek çizim, avuç taşlamayla şekillendirme, ısıl işlem ve kabza işlemleri nedeniyle süreç 3-7 gün arasında uzayabiliyor. Üretilen parçalar genellikle özel sipariş üzerine hazırlanıyor; iş, çevre illerden gelen talepler, bakanlara ve milletvekillerine gönderilen siparişlerle devam ediyor.

toplumsal katkı ve gelecek hedefi:

Gündüzleri elektrik teknisyeni olarak çalışmaya devam eden Özkan, mesai sonrasında atölyeye koşuyor ve köyün gençlerine de ustalığını aktarmayı sürdürüyor. Gençleri çalışmalara dahil ederek onlara örnek olmaya çalıştığını söylüyor ve atölyede zaman zaman birlikte üretim yaptıklarını belirtiyor. Hedefi, tamamen koleksiyonluk ve nesilden nesile aktarılabilecek ürünler üretmek: 'Hedefim bıçak sektöründe özel tasarım, tamamen koleksiyonluk nesilden nesile aktarılabilecek ürünler yapabilmek. İnşallah o da nasip olur' diyor.

Atölyesinin kapıları ziyaretçilere açık; Özkan, evi altında kurduğu alanda üretmeye devam ederken misafirleri çayla ağırlamaya hazır olduğunu ifade ediyor. Yerel bir hayalin somut bir üretim merkezine dönüşmesi, hem kişisel bir başarı hem de küçük yerleşimlerde yaratıcı emeğin nasıl değer kazandığını gösteren bir örnek niteliği taşıyor.

Hayalini odunlukta gerçekleştirdi: Hurda metalleri sanata dönüştürüyor

Hayalini odunlukta gerçekleştirdi: Hurda metalleri sanata dönüştürüyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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