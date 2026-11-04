kayseri kariyer merkezi ekimde 276 kişiyi iş hayatına bağladı

ekim ayı verileri ve aracı olma süreci:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, Ekim 2026 döneminde iş arayanlar ile işverenler arasında aktif bir köprü görevi üstlendi. Merkezin yönlendirmeleri sonucunda bir ay içinde 276 vatandaşın istihdam edilmesi sağlanırken, kurumun işe yerleştirme, başvuru kabulü ve yönlendirme mekanizmaları yoğun şekilde çalıştı.

Merkez, Ekim ayında toplam 871 yeni iş arayan başvurusu aldı ve bu adayların uygun pozisyonlara ulaşması için iletişim araçlarını etkin kullandı. Sadece bir ay içinde gerçekleştirilen 72.999 SMS yönlendirmesi, merkezin geniş kapsamlı bilgilendirme ve eşleştirme çabalarının göstergesi oldu. Ayrıca Ekim ayında merkez tarafından 234 iş ilanı yönetilirken işverenlerden gelen 458 kişilik işçi talebinin sevk ve idaresi sağlandı.

2026 yılının ilk 10 ayına ilişkin bilanço:

Kayseri Kariyer Merkezi’nin yılın ilk on ayına ilişkin verileri, kurumsal yapının sürdürülebilir istihdam desteğini ortaya koyuyor. 2026 yılı ocak–ekim döneminde merkez toplam 5.637 iş arayan başvurusu aldı ve bu süreçte 605.361 SMS yönlendirmesi gerçekleştirildi. Yılın ilk 10 ayında merkez aracılığıyla istihdam edilen vatandaş sayısı 2.778 olarak kaydedildi.

Bu dönemde Kayseri Kariyer Merkezi, 2.903 iş ilanının yönetimini üstlendi ve işverenlerin taleplerine yanıt vererek toplam 10.290 kişilik işçi talebinin sevk ve idaresini gerçekleştirdi. Bu rakamlar, merkezin kent ekonomisinin istihdam ihtiyacı ile iş gücü arzını eşleştirmede oynadığı rolü gözler önüne seriyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kariyer Merkezi aracılığıyla istihdamı artırmaya, iş arayanları doğru fırsatlarla buluşturmaya ve işverenlerin aradığı nitelikli iş gücüne daha hızlı ulaşmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KAYSERİ KARİYER MERKEZİ, EKİM AYINDA 276 VATANDAŞIN İSTİHDAMINA ARACILIK EDEREK İŞ ARAYANLARLA İŞVERENLER ARASINDA KÖPRÜ OLDU.