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Milletvekili Hasan Arslan Sandıklı'da babasını son yolculuğuna uğurladı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’ın babası Nurettin Arslan 81 yaşında kanser tedavisi görürken vefat etti; Sandıklı’da toprağa verildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:03

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Milletvekili Hasan Arslan Sandıklı'da babasını son yolculuğuna uğurladı

Milletvekilinin acı günü

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’ın babası Nurettin Arslan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Arslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze süreci:

81 yaşında yaşamını yitiren Nurettin Arslan için Sandıklı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından merhum, Sandıklı Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Katılım ve taziyeler:

Cenaze törenine Vali Dr. Naci Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Milletvekili Hasan Arslan ve ailesinin acısını paylaşarak taziyelerini iletti.

Sandıklı’daki tören, aile yakınlarının ve temsilcilerin bir araya gelmesiyle gerçekleşti; hem yerel hem de siyasi çevrelerden yoğun katılım gösterildi. Merhumun yakınları, törene gelenlerle görüşerek taziyeleri kabul etti.

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ DR. HASAN ARSLAN, BABASI NURETTİN ARSLAN&#039;IN CENAZE TÖRENİNE...

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ DR. HASAN ARSLAN, BABASI NURETTİN ARSLAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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