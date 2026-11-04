Bayraktar TB2'ye entegre FPV kamikazeler testte hedefi ıskalamadı

Test sahasında entegre operasyon:

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan bir görevde Skydagger tarafından üretilen 16 FPV kamikaze dron ile test edildi. Test sahasına intikal eden TB2'den iki FPV dron havadan bırakıldı ve TB2 üzerinden kurulan bağlantı sayesinde yerden bağımsız operatörler tarafından kontrol edilen dronlar, belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Operasyonun teknik ve taktik yansımaları:

Bu uygulama, Bayraktar TB2'nin sadece izleme ve silahlandırılmış görevler değil, aynı zamanda küçük menzilli kamikaze sistemleri için bir taşıyıcı (mothership) rolünü de üstlenebileceğini gösterdi. Skydagger FPV dronların TB2 tarafından sahaya taşınıp havadan bırakılması, hedefe erişim ve manevra esnekliğini artırırken, yerden bağımsız kontrol imkanıyla güdüm ve angajman süreçlerinde yeni seçenekler sunuyor. Testin doğruluğu, entegre taktik senaryolarda TB2 platformunun çok katmanlı görev profiline uyum sağlayabildiğini işaret ediyor.

Baykar'ın ihracat performansı ve pazar etkisi:

Baykar, projelerini öz kaynakları ile yürütmeye devam ederek savunma sanayinde öne çıkıyor. Şirket, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde 2.2 milyar dolar ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi ve son yıllarda gelirlerinin yaklaşık %90'ını ihracattan elde etti. Baykar; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'de en çok ihracat yapan firmalar arasında yer aldı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile TİM verilerine göre 2021–2024 döneminde sektörün ihracat lideri oldu.

Mevcut anlaşmalar ışığında Baykar, Bayraktar TB2 için 36 ülke, AKINCI TİHA için 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülke ile ihracat anlaşması imzaladı. Yeni entegrasyonlar ve sahada doğrulanan kabiliyetler, şirketin küresel pazardaki teklif çeşitliliğini ve rekabet avantajını güçlendiriyor.

Genel olarak testin başarıyla tamamlanması, Bayraktar TB2 platformunun değişen muharebe şartlarına uyum sağlama kapasitesini gösterirken, çoklu sistem entegrasyonlarına açık bir mimarinin sahada pratik fayda üretebildiğini doğruluyor. Baykar'ın bu yöndeki ilerleyişi, hem operasyonel esneklik hem de ihracat açısından sürdürülebilir bir etki yaratma potansiyeline işaret ediyor.

BAYRAKTAR TB2, SKYDAGGER FPV KAMİKAZE DRONLAR İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEST UÇUŞUNDA HAVADAN BIRAKILAN İKİ FPV DRON ARACILIĞIYLA BELİRLENEN HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDU.