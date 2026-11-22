Seçim sonuçları:

Kesin olmayan sonuçlara göre Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meclis üyeliği seçiminde 78 kişilik mecliste 57 üyeyi Mustafa Eken'i destekleyen adaylar kazandı. Mevcut başkan Zeki Özdemir'i destekleyen mavi pusula adaylardan ise 21 kişi seçildi.

Seçim günü ve oy kullanımı:

Seçim, Yavuz Selim İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve odaya kayıtlı üyeler oy kullandı. Toplam 30 meslek komitesinde belirlenen meclis üyelikleri için sandıklar kuruldu, oy verme ve sayım işlemleri üyelerin katılımıyla tamamlandı.

Mustafa Eken'in beyaz pusulasında yer alan adayların mecliste çoğunluğu sağlaması, Eken'in STSO başkanlığına kesin gözle bakılmasına yol açtı; resmi ve kesin sonuçlar ilerde açıklanacak.

Sivas TSO seçimleri dostluk havasında geçti, üyeler Mustafa Eken dedi