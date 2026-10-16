Odunpazarı'nda gece park halindeki araçların dikiz aynaları kırıldı

Odunpazarı'nda park halindeki iki aracın dikiz aynaları zarar gördü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde, Çiğdem Çiçeği Sokak üzerinde park halinde bulunan iki otomobilin dikiz aynalarının kırıldığı görüldü.

Olayın yerinde gözlemler:

Sokak boyunca yol kenarına park edilmiş araçlardan birinin kaldırım tarafında kalan sağ dikiz aynasının darbeye bağlı olarak kırıldığı, diğer aracın ise sol aynasına zarar verildiği tespit edildi. Hasar, araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Çevredeki vatandaşlar ve araç sahipleri, meydana gelen zararın kasıtlı olabileceğini değerlendirerek durumu polise bildirdi.

KIRIK AYNALARI ARAÇ