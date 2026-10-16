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Odunpazarı'nda gece park halindeki araçların dikiz aynaları kırıldı

Odunpazarı Çiğdem Çiçeği Sokak'ta park halindeki iki otomobilin dikiz aynaları gece yarısı kırıldı; vatandaşlar şüpheyle polise haber verdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Odunpazarı'nda gece park halindeki araçların dikiz aynaları kırıldı

Odunpazarı'nda park halindeki iki aracın dikiz aynaları zarar gördü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde, Çiğdem Çiçeği Sokak üzerinde park halinde bulunan iki otomobilin dikiz aynalarının kırıldığı görüldü.

Olayın yerinde gözlemler:

Sokak boyunca yol kenarına park edilmiş araçlardan birinin kaldırım tarafında kalan sağ dikiz aynasının darbeye bağlı olarak kırıldığı, diğer aracın ise sol aynasına zarar verildiği tespit edildi. Hasar, araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Çevredeki vatandaşlar ve araç sahipleri, meydana gelen zararın kasıtlı olabileceğini değerlendirerek durumu polise bildirdi.

KIRIK AYNALARI ARAÇ

KIRIK AYNALARI ARAÇ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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