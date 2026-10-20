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Odunpazarı'nda huzur uygulaması: 230 kişi ve 102 araç denetlendi

Eskişehir Odunpazarı'nda 70 polisin katıldığı uygulamada 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi; 9 araca 552 bin 846 TL trafik cezası kesildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Odunpazarı'nda huzur uygulaması: 230 kişi ve 102 araç denetlendi

uygulamanın yapıldığı nokta ve amaç:

Dün gece Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Erenköy mahallesi Sevinç ve Kırbaşı caddeleri üzerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Operasyona toplam 70 polis katıldı; uygulamanın amacı bölgedeki asayişi sağlamak ve trafik güvenliğini denetlemek olarak açıklandı.

denetim sayıları ve tespitler:

Polis ekipleri uygulama kapsamında 230 şahıs ile 102 araç sorgulaması yaptı. Yapılan kontroller sonucunda kural ihlali tespit edilen 9 araca toplam 552 bin 846 TL trafik para cezası uygulandı. Denetimler trafik ve kimlik sorgulamaları ile çevre güvenliğinin gözetilmesi biçiminde sürdürüldü.

ele geçirilen eşya ve adli işlem:

Uygulama sırasında yapılan aramalarda bir kişinin üzerinden kesici alet ele geçirildi ve bu kişi hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Yetkililer, benzer denetimlerin bölgedeki huzurun korunması amacıyla zaman zaman tekrarlanacağını bildirdi.

DENETİM

DENETİM

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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