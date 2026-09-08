Odunpazarı'nda küçük Elif'in ölümü: ev hapsi iptal edilen sürücü adliyeye sevk edildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından, hakkında ev hapsi verilen sürücü F.A.B. itiraz üzerine çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

kazanın ayrıntıları:

Kaza, 4 Eylül günü Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta meydana geldi. 40 yaşındaki sürücü F.A.B. idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Olayda anne Merve Avli hafif, küçük Elif ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif kurtarılamadı ve cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

soruşturma ve işlem süreci:

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü hakkında ilk etapta ev hapsi kararı verildi. Yapılan itiraz ve soruşturma kapsamındaki değerlendirme sonucu ev hapsi kararı kaldırıldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, yakalama kararının ardından F.A.B.'yi yeniden gözaltına aldı; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının akabinde sürücü adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE 4 YAŞINDAKİ ELİF MAVİ AVLİ'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASININ ARDINDAN HAKKINDA EV HAPSİ KARARI VERİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ F.A.B. (SOLDA) YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE ÇIKARILAN YAKALAMA KARARININ ARDINDAN YENİDEN GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.