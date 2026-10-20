Öğrenci görüşleriyle şekillenen kasım yurt menüleri açıklandı

Menü belirleme toplantısı:

Eskişehir yurtlarında kasım ayı menüleri, öğrencilerin görüş ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı. Toplantıya Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun katıldı ve menü belirleme komisyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri, yurt müdürleri, memurlar, öğrenciler ve işletme temsilcileri yer aldı. Komisyon, önerileri değerlendirip uygulanabilir seçenekler üzerinde mutabakata vardı.

Beslenme öncelikleri:

Çalışmada öncelik, gençlerin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak oldu. Menü planlamasında tat, besin çeşitliliği ve mevsimsellik gözetildi; öğrencilerin geri bildirimleri menü içeriğini doğrudan etkiledi. Diyetisyenler ve işletme temsilcileri arasında yapılan görüşmelerle porsiyon ve besin dengesi konularında düzenlemeler yapıldı.

Yetkililer, hazırlanan menülerin uygulanmasını ve öğrenci memnuniyetini düzenli olarak takip edeceklerini belirtti. Komisyonun çalışmasının yurt mutfağıyla koordinasyonu güçlendirerek öğrencilere daha uygun hizmet sunmayı hedeflediği vurgulandı.

ESKİŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞ VE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KASIM AYI YURT MENÜLERİ BELİRLENDİ.