Erzurum Büyükşehir Meclisi'nden ikametgâh taşıyana bütçe desteği

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, şehir dışından gelen üniversite öğrencilerinin ikametgâhlarını Erzurum’a almaları halinde ulaşım ve temel tüketim harcamalarında belediye bütçesinden destek sağlanması yönündeki komisyon raporunu oybirliği ile kabul etti. Karar, kentin demografik kaybını azaltmayı ve ekonomik canlılığı desteklemeyi amaçlıyor.

Komisyon süreci ve önceki kararlar:

Söz konusu teklif, daha önce 9 Eylül 2026 tarih ve 660 sayılı karar ile ertelenmiş ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na havale edilmişti. Komisyonun yaptığı inceleme sonrası hazırlanan rapor meclis gündemine yeniden gelerek değerlendirmeye alındı.

Kararın kapsamı ve uygulamaya yönelik adımlar:

Rapor, özellikle Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören, şehir dışından gelen öğrencileri kapsayacak biçimde hazırlandı. Meclis tutanaklarına göre uygulamanın detayları, destek kalemleri ve başvuru usulleri belirlenmek üzere dosya gereği ilgili daire başkanlığına havale edildi. Oylama işari oyla gerçekleştirildi ve rapor oybirliği ile kabul edildi.

Belediye yetkilileri, bu adımın merkezi bütçeden gelen ödeneklerdeki düşüşün ve ticari daralmanın etkilerini hafifletmeyi, ayrıca nüfus azalmasının siyasi yansıması olarak ortaya çıkan milletvekili sayısındaki kaybı önlemeyi hedeflediğini vurguladı. Önümüzdeki süreçte ilgili daire başkanlığının hazırlayacağı uygulama esasları ve kriterler, destek kapsamının netleşmesiyle birlikte kamuoyuna duyurulacak.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, ŞEHİR DIŞINDAN GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İKAMETGÂHLARINI ERZURUM’A ALMALARI DURUMUNDA ULAŞIM VE TEMEL TÜKETİM HARCAMALARINDA BELEDİYE BÜTÇESİNDEN DESTEK SAĞLANMASI YÖNÜNDEKİ KOMİSYON RAPORUNU OYBİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ.