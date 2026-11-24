kısa yaşam öyküsü ve mesleğe geçiş:

Adana doğumlu Anıl Doğan, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren Doğan, tedavi amacıyla Ankara'ya götürüldü ve ameliyatlar geçirildi; ancak görme yetisini kazanamadı. Ailesinin akraba evliliği sonucu doktorların bu durumu ilişkilendirdiğini belirten Doğan, geçmişte yaşadığı umutsuzluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Eğitim yolunda karşılaştığı engellere rağmen Doğan, azimle çalışarak Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'ne girdi ve 2004 yılında bölümü tamamladı. Eğitim materyallerine ulaşımın o dönemde bugünküne göre daha zor olduğunu vurgulayan Doğan, bu şartlar altında bile hedefinden vazgeçmediğini ifade etti.

meslek yaşamı ve toplumsal katkı:

2010 yılında öğretmen olarak atanan Doğan, meslek hayatını sürdürüyor. Şu anda Seyhan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görev yapan Doğan, vatandaşların psikolojik sorunlarına destek veriyor ve rehberlik hizmetleri sunuyor. Meslek hayatına geçişi ve uyguladığı yöntemler, hem öğrenciler hem de başvuran yetişkinler için umut kaynağı oldu.

Doğan, kişisel deneyimleri üzerinden engelli bireylere mesaj vermeyi de sürdürüyor. Geçmişte yaşadığı güçlükleri anlatarak, bunun kalıcı bir kader olmadığını ve çalışmayla aşılabileceğini vurguluyor. Kendi sözleriyle, 'Geçmişte çok sorunlar yaşadım, umutsuzluklarım oldu ama sonrasında bunun çözüm olmadığına karar verdim.'

Son olarak Doğan, benzer durumda olanlara şu tavsiyeyi iletiyor: 'Etkinliklere katılın, hayattan kopmayın ve sonuna kadar mücadele edin.' Bu yaklaşım, hem bireysel dayanıklılığı hem de toplumsal katılımı güçlendirmeye yönelik bir çağrı niteliği taşıyor.

ADANA'DA DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ 52 YAŞINDAKİ ANIL DOĞAN, KARŞILAŞTIĞI TÜM GÜÇLÜKLERE RAĞMEN ÜNİVERSİTEYİ BİTİREREK ÖĞRETMEN OLDU