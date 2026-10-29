Öğrenciler Bayburt Kalesi çevresini temizleyerek mirasa sahip çıktı

Etkinlik ve uygulama:

Bayburt Lisesi öğrencileri, Şehrimi Tanıyorum: Dede Korkut’un İzinde Bayburt Kalesi etkinliği kapsamında kale çevresinde temizlik yaptı. Program süresince öğrencilere kalenin tarihi geçmişi, kültürel önemi ve Bayburt’un tarihindeki yeri hakkında bilgiler verildi.

Gezi, okulun Tarih ve Kültürel Miras Kulübü tarafından düzenlendi; öğrenciler sahada gözlemleyerek ve rehber öğretmenlerden bilgi alarak şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıma olanağı buldu.

Temizlik çalışması ve katılım:

Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübü öğretmenleri ile öğrenciler, etkinlik kapsamında kale çevresindeki çöpleri toplayarak tarihi alanın temizlenmesine katkıda bulundu. Uygulama, ekip çalışması ve sorumluluk bilincini pekiştirdi.

Kültürel miras bilinci:

Etkinlikle öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve çevre temizliği konularında bilinç kazanması hedeflendi; katılımcılar yerel değerlerle bağ kurmanın önemini deneyimleyerek öğrendi. Bu tür çalışmalarda elde edilen farkındalık, hem tarihi alanların korunmasına hem de gençlerin çevreye yönelik duyarlılığının artmasına hizmet ediyor.

ÖĞRENCİLER BAYBURT KALESİ'NİN ÇEVRESİNİ TEMİZLEDİ