Öğrenciler bayburt’ta 50. yıl hatıra ormanını yeşillendirdi

Etkinlik detayları:

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Yeşil Vatan - Geleceğe Nefes' etkinliği kapsamında okulun 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Öğrenciler, toprağa fidanları yerleştirip can suyu vererek alanda yeşil bir iz bıraktı.

Kulüplerin rolü:

Etkinlik, İyilik Kulübü ile Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübü iş birliğinde düzenlendi. Kulüplerin koordinasyonuyla yapılan çalışmada, öğrenciler hem dikim süreçlerini öğrendi hem de ekip çalışmasının önemini deneyimledi.

Sürdürülebilir bakım:

Öğrenciler, hatıra ormanında aralıklarla fidan dikimine devam ediyor ve dikilen fidanların bakımını ile gelişimini takip ediyor. Bu düzenli takip, Bayburt’un yeşil alanlarına uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.

BAYBURT'TA ÖĞRENCİLER OKULUN HATIRA ORMANINI YEŞERTTİ