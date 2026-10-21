Öğrenciler Hereke halısının izini sürdü: atölyede dokuma sanatının sırlarıyla tanıştılar

gezinin ayrıntıları:

Darıca Aslan Çimento İlkokulu öğrencileri, Körfez Belediyesi Tarihi Hereke Halısı Üretim Atölyesi ve Kültürel Miras Müzesi'ni ziyaret ederek geleneksel halı dokumacılığını yakından tanıdı. Ziyaret sırasında çocuklara Hereke halısının ortaya çıkış öyküsü ve bu geleneğin ilçedeki yeri anlatıldı.

hereke halısının özellikleri ve dokuma süreci:

Atölyede öğrenciler, Hereke halısı'nın kendine özgü desenleri, canlı renk paleti ve ince işçiliğini gözlemledi. Ustaların kullandığı teknikler, düğüm atma ve iplik seçimi gibi temel adımlar görsel olarak gösterildi; bu sayede dokuma sanatının el emeği ve sabır gerektiren yönleri somutlaştı.

kültürel aktarım ve belediyenin hedefi:

Körfez Belediyesi yetkilileri, ziyaretlerin ilçenin tarihini ve kültürel değerlerini tanıtma amacı taşıdığını, ayrıca geleneksel Hereke halıcılığının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Gezi, öğrencilere yerel mirasla bağ kurma ve el sanatlarının önemini kavrama fırsatı sundu.

DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ, KÖRFEZ BELEDİYESİ TARİHİ HEREKE HALISI ÜRETİM ATÖLYESİ VE KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİ'Nİ ZİYARET EDEREK GELENEKSEL HALI DOKUMACILIĞINI YAKINDAN TANIDI.