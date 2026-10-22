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Aziz Sancar'ın memleket bağları ve beyin kanseri çalışmalarındaki son durum

Prof. Dr. Aziz Sancar, Dicle Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu; memleket bağlarını paylaştı ve beyin kanseri tedavisinde kaydedilen ilerlemeler ile yapılması gerekenleri aktardı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aziz Sancar'ın memleket bağları ve beyin kanseri çalışmalarındaki son durum

Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşi büyük ilgi gördü

Prof. Dr. Aziz Sancar, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Cahit Sıtkı Tarancı salonunda düzenlenen "Bir ömür bilime, bir ömür insanlığa" başlıklı söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Salona gelişinde uzun süre ayakta alkışlanan Sancar, konuşmasına öğrencilere hitap ederek başladı.

memleket bağları ve eğitim katkıları:

Sancar, konuşmasında kökenlerine dair samimi ifadeler kullandı. Sancar, "Ben Savur’da doğdum" diyerek Mardin kökenine işaret etti ve ekledi: "Ben hem Mardinliyim hem Diyarbakırlı sayılırım." Babaannesinin Diyarbakırlı olduğunu, askerlik görevini Diyarbakır’da yaptığını ve profesör olduktan sonra Birleşmiş Milletler programı kapsamında Diyarbakır’a gelerek mikrobiyoloji dersleri verdiğini belirtti. Ayrıca, Türk devletlerinin davetlerine ücret almadan katılmayı tercih ettiğini ifade ederek, akademik paylaşıma verdiği önemi vurguladı.

beyin kanseri çalışmaları ve uyarılar:

Söyleşinin ana başlığı olan beyin kanseri tedavisine ilişkin Sancar, laboratuvar çalışmalarında kaydedilen ilerlemelere rağmen bu bulguların insanlarda işe yarayıp yaramayacağının henüz kesin olmadığını aktardı. Sancar, çalışmaları özetleyerek daha büyükbaş hayvan deneyleri ve ayrıntılı analizlerin gerektiğini söyledi ve bu aşamada uygulama konusunda temkinli olduklarını vurguladı. Dinleyicilere, gelen duygusal mektuplardan etkilendiğini ama bilimsel olarak henüz o seviyeye ulaşılmadığını belirterek beklentileri gerçekçi tutmanın önemine dikkat çekti.

Program, Sancar’ın sunumunun tamamlanmasının ardından devam etti; konuşma ve sunumun ardından kendisine teşekkür olarak bir hediye takdim edildi. Etkinlik, akademik paylaşım ve yerel bağların vurgulanması açısından katılımcılarda güçlü bir iz bıraktı.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANI PROF. DR. AZİZ SANCAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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