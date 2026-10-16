Öğrencilere dijital güvenlik eğitimi: siber zorbalık ve bağımlılığa karşı bilinç

Kars Emniyet Müdürlüğü'nden dijital farkındalık çalışması

Kars Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin internet ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Koleji'nde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerin amacı, teknolojinin doğru ve güvenli kullanımını teşvik etmek ve gençleri dijital ortamlardaki tehlikelere karşı uyarmaktı.

Eğitimde öne çıkan konular:

Programda internetin günlük yaşamda doğru ve bilinçli kullanımının önemi vurgulandı. Öğrencilere kişisel bilgilerin korunması, sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve dijital platformlarda karşılaşılabilecek tehlikeler hakkında pratik bilgiler verildi. Katılımcılara hesap güvenliği, şifre yönetimi ve kimlik paylaşımının riskleri gibi temel kurallar aktarıldı.

Siber zorbalığın etkileri ve müdahale yolları:

Seminerde özellikle siber zorbalık üzerinde duruldu; internet ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen hakaret, tehdit, küçük düşürme ve rahatsız edici mesajların bireyler üzerindeki olumsuz psikososyal etkileri ele alındı. Öğrencilere böyle durumlarla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı; sessiz kalmamaları, kanıt saklamaları ve gerektiğinde ailelerinden, öğretmenlerinden ya da ilgili kurumlardan destek almalarının önemi vurgulandı.

Teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri:

Diğer bir odak noktası da teknoloji bağımlılığı oldu. Dijital cihazların kontrolsüz kullanımının eğitim hayatı, sosyal ilişkiler ve günlük rutin üzerindeki etkileri tartışıldı. Seminerde, ekran süresinin dengelenmesi, dijital ortamlara ayrılan zamanın sınırlandırılması ve sosyal faaliyetlere, spora ile yüz yüze iletişime öncelik verilmesi yönünde öneriler sunuldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin gençlerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarını artırmak ve onları siber zorbalığa karşı duyarlı bireyler olarak yetiştirmek açısından önemli olduğunu bildirdi. Eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesiyle internetin daha güvenli kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.

KARS’TA ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ İNTERNET VE SİBER ZORBALIK SEMİNERİ(KARS-İHA)