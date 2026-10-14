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Öğrencilere dini meslek tanıtımı, velilere YKS rehberliği

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ÇEDES Projesi ile din hizmetleri meslekleri tanıtıldı; velilere YKS süreci ve sınav sonuçları anlatıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Öğrencilere dini meslek tanıtımı, velilere YKS rehberliği

Öğrencilere dini meslek tanıtımı, velilere YKS rehberliği

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, ÇEDES Projesi kapsamında Kur’an kursu eğiticiliği, manevi danışmanlık ve vaizlik meslekleri hakkında bilgilendirildi.

din hizmetleri meslekleri:

İl Müftülüğü görevlileri Melike Meral, Hatice Ozan Okur, Hacer Dursun ve Saliha Yaşaroğlu okulda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek din hizmetleri alanındaki meslekler hakkında bilgi verdi.

velilere yönelik yks bilgilendirmesi:

Okulda ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecine ilişkin velilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Okul rehber öğretmeni Seda Kayalı, velilere YKS hakkında bilgilendirme yaparak örnek sınav sonuç belgeleri üzerinden net, puan ve sıralama ilişkisini anlattı.

Okul müdürü Faris Tütüneken de sınava hazırlık sürecinde okulda yürütülen çalışmalar hakkında velileri bilgilendirdi. Toplantının sonunda veliler, öğrencileri için motivasyon notları yazdı.

İMAM HATİP LİSESİNDE ÖĞRENCİ VE VELİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

İMAM HATİP LİSESİNDE ÖĞRENCİ VE VELİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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