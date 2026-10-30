Öğrencilerin yükünü hafifleten çamaşır kafe 9 bin 800 öğrenciye hizmet verdi

Çamaşır Kafe hizmeti ve kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla açılan Çamaşır Kafe, 2019 yılından bu yana hizmet veriyor. Merkez, özellikle Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü yakınında bulunan öğrencilere yönelik olarak ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve ütü imkanı sunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 800 öğrencinin hizmetten yararlandığı belirtildi.

merkezin sunduğu imkanlar ve işleyiş:

Çamaşır Kafe'de deterjan da dahil olmak üzere tüm temel malzemeler ücretsiz sağlanıyor. Gençler çamaşır ihtiyaçlarını karşılarken merkezdeki kitaplık, ders çalışma alanı ve ikramlardan da faydalanabiliyor; kış aylarında çorba, diğer dönemlerde çay ikramı yapılıyor. Merkez haftanın 6 günü hizmet veriyor: hafta içi 08.00-17.00, cumartesi ise 09.00-17.00 saatleri arasında açıktır. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarını göstererek kayıt yaptırmaları yeterli oluyor.

ekonomik ve sosyal katkılar:

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, Çamaşır Kafe'nin öğrencilerin hem ekonomik hem de sosyal yaşamına katkı sunduğunu vurguladı. Ücretsiz yıkama, kurutma ve ütü hizmetleri, öğrencilerin bütçesine doğrudan katkı sağlarken, aynı zamanda yurtlardaki makine yoğunluğu ve sıra bekleme sorununu da azaltıyor. Merkezde öğrenciler çamaşırlarının yıkanmasını beklerken ders çalışabiliyor, arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyor ve sosyal etkileşim için bir alan buluyor.

Çamaşır Kafeden yararlanan öğrenciler sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getiriyor ve sağlanan imkanlar nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Kayıt ve kullanım koşulları basit tutulduğu için merkezin hedef kitlesine ulaşımı kolay oluyor; yetkililer tüm öğrencilere Çamaşır Kafe'yi ziyaret etmeleri çağrısında bulunuyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA HİZMETE SUNULAN ÇAMAŞIR KAFEDEN, 2019 YILINDAN BU YANA 9 BİN 800 ÖĞRENCİ FAYDALANDI.