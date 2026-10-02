Öğrencinin yanında: Mersin Büyükşehir'in kampüs destek ağı

Mersin büyükşehir'den öğrencilere kapsamlı destek:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine barınmadan beslenmeye, ulaşımdan eğitime ve sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Kentin kapısında karşılamadan konaklama ve danışmanlığa kadar uzanan uygulamalarla öğrencilerin Mersin'e adaptasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayan belediye, farklı birimlerinin koordinasyonuyla çözüm odaklı destek sağlıyor.

barınma ve danışmanlık hizmetleri:

Büyükşehir, kent dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere konukevi ve yurtdışı değil, belediyeye bağlı yurt hizmetleri sunuyor. Öğrenciler, ilk geldiklerinde otogarlarda karşılanıp belediye hizmetleri hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca gençlerin karşılaştığı sorunlarda destek alabilmesi için MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi üzerinden danışmanlık veriliyor.

günlük yaşamı kolaylaştıran uygulamalar:

Günlük yaşamı rahatlatmaya yönelik hizmetler arasında ücretsiz çamaşır kafeler, yeni nesil kütüphaneler ve okuma salonları yer alıyor. Öğrenim yardımları ile eğitim masraflarına katkı sağlanırken, yemek hizmetinde öğrenciler için sunulan 3 çeşit yemek 35 liradan temin edilebiliyor. Ulaşım desteğinde ise belediye otobüsleri için uygulanan 15 lira abonman ücreti ile öğrenci bütçesi gözetiliyor.

sosyal ve mesleki gelişim fırsatları:

Büyükşehir, gençlerin sosyal ve mesleki gelişimini destekleyen programlar da yürütüyor. Belediyeye bağlı Denizkızı A.Ş. kafelerinde yarı zamanlı çalışma imkanı sunularak öğrencilerin iş deneyimi kazanmaları ve gelir elde etmeleri sağlanıyor. Mesleki eğitim merkezleri olan MERCEK aracılığıyla beceri geliştirme fırsatları sunuluyor; MERCEK içinde bulunan Dijital Gençlik Merkezi ve Hello Mersin gibi uygulamalarla yabancı dil ve dijital yeterlilikler destekleniyor. Ayrıca Kariyer Merkezi, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin gibi projelerle öğrenciler ile sektör temsilcileri bir araya getiriliyor.

yetkilinin değerlendirmesi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, öğrencileri kentte ilk andan itibaren karşıladıklarını ve sundukları hizmetleri aktardıklarını belirtiyor. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

'Biz öğrencilerimizin konaklamalarını yurtlarımızda sağlıyoruz. Öğrenim yardımlarıyla onların yükünü bir nebze de olsa hafifletiyoruz. Üniversite kampüslerinin önlerinde vermiş olduğumuz ücretsiz çorba ve 35 liralık 3 çeşit yemeği sunduğumuz Mahalle Mutfaklarımızla onlara destek veriyoruz. Evlerini taşırken Taşıyanım projemizle yanlarında oluyoruz. Çamaşır Kafelerde hem çamaşırlarını yıkayıp kurutmaları için hem de orada keyifli vakit geçirmeleri için bir alan hazırlıyoruz.'

Yıldırım ayrıca MERCEK, MERCİ, yeni nesil kütüphaneler ve okuma salonları ile ilgili programlara değinerek, 'MERCEK içerisinde Dijital Gençlik Merkezimiz de mevcut. Hello Mersin ile yabancı dillerini geliştiriyorlar. Ulaşımları için uygun fiyatlı abonman ücretleri var. Konserlere, tiyatrolara rahatça gidebilmeleri için kültür sanat etkinlikleri sunuyoruz. Öğrencilerimizin iş ve kariyer fırsatlarını değerlendirmeleri ve hazır hale gelmeleri için Kariyer Merkezimiz, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin hizmetlerimizin yanı sıra, yarı zamanlı çalışabilecekleri Denizkızı A.Ş kafelerinde de iş fırsatları sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Belediyenin sunduğu bu paket, öğrencilerin hem eğitim sürecini hem de kent yaşamındaki deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor; barınmadan beslenmeye, günlük yaşam hizmetlerinden mesleki gelişime kadar uzanan desteklerle gençlerin şehirle bağ kurması ve geleceğe hazırlanması amaçlanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BARINMADAN BESLENMEYE, ULAŞIMDAN EĞİTİM DESTEĞİNE, SOSYAL YAŞAMDAN MESLEKİ GELİŞİME KADAR BİRÇOK ALANDA HİZMET SUNUYOR.