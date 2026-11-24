Çermik'te kavurma hareketliliği başlarken

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kavurma dönemi açıldı. Bölge, doğal mera koşulları ve zengin bitki örtüsü sayesinde kavurmalık küçükbaş hayvanlara yoğun talep alıyor. Kahvaltılardan ana öğünlere kadar sofralarda yer bulan kavurma, kış aylarında Çermik mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Doğal beslenme ve lezzet:

Çermik'in coğrafyası meşe ve palamut ağaçlarıyla çevrili. Yerel yetiştiriciler, hayvanların mera ve yaylaklarda meşe, palamut, geven yaprakları ve dağ kekikleri gibi doğal kaynaklarla beslenmesinin ete belirgin bir tat kattığını vurguluyor. Üreticiler, yayında yetişen keçi ve koyunların, yalnızca yem ve samanla beslenen besi hayvanlarına kıyasla daha aromatik ve lezzetli olduğunu belirtiyor.

Üreticilerden hizmetler ve talep biçimleri:

Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Abdullah Karakış, kurbanlık, adaklık, akika ve şükür kurbanlarına göre hayvan hazırladıklarını, kesim hizmetinin ücretsiz olduğunu ve müşterilerin talepleri doğrultusunda doğrama ile paketleme yaptıklarını anlatıyor. Karakış, 'Kavurmalık keçilerin tadı dağlardaki yabani otlar ve kekikle bütünleşiyor, bu yüzden lezzeti farklı oluyor' diyor ve sezon bitiminde Ramazan için yemeklik keçi, ardından Kurban Bayramı dönemine yönelik hayvan temini planladıklarını ekliyor.

Üreticiler ayrıca pişirme yeri olmayan veya işlem yapmak istemeyen müşteriler için kesim, doğrama ve paketleme hizmeti sunuyor; etleri genellikle kemiksiz ve yağsız şekilde teslim ediyorlar. Bölge halkı da her yıl bu dönemde Çermik'ten aldığı kavurmalık keçilerle evde kavurma hazırlıyor. Müşteri Sadık Demir de, 'Çermik kavurmalık keçilerin tadı çok iyi. Her yıl bu mevsimde gelip kavurmalık keçimi alıyoruz ve kavurma yapıyoruz' diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE KAVURMA YAPIM DÖNEMİ BAŞLADI. VATANDAŞLAR KAVURMALIK HAYVANLARA YOĞUN TALEP GÖSTERİYOR.