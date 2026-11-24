Polisin insani müdahalesi

Erzincan merkezinde görevli polis ekipleri, karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yaşlı vatandaşı fark ederek yanına gitti. Ekipler, yaşlı vatandaşın ellerinden tutarak güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı.

Günlük görev içinde duyarlılık

Olay kent merkezinde gerçekleşti. Emniyet personelinin sergilediği duyarlı davranış, çevredeki vatandaşların takdirini topladı ve polis-vatandaş ilişkilerinin sahadaki sıcak yüzünü ortaya koydu.

Emniyet personelinin sergilediği duyarlı davranış, küçük ama önemli bir yardım örneği olarak toplum güvenliği ve halk hizmetinin insan odaklı yönünü vurguladı.

ERZİNCAN'DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN YAŞLI VATANDAŞA POLİS EKİPLERİ YARDIMCI OLDU