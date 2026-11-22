İş birliği anlaşmasının kapsamı:

Riyad'da düzenlenen Etnospor organizasyonu kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan güreş federasyonları arasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir protokol imzalandı. Anlaşma, iki ülke arasında teknik bilgi paylaşımı, ortak kamp organizasyonları ve altyapı çalışmalarını kapsıyor. Suudi Arabistan spor yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda güreş branşında yeni bir yapılanma hedefliyor; Türk güreşinin köklü antrenörlük ve altyapı deneyiminden yararlanılması planlanıyor.

Taha Akgül'ün değerlendirmesi:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Riyad'daki temasların Türk güreşinin uluslararası alandaki tecrübesinin başka coğrafyalara taşınması açısından önem taşıdığını vurguladı. Akgül, anlaşmanın sadece iki federasyon arasındaki bir protokol olmadığını, aynı zamanda Türk güreşinin antrenörlük birikiminin ve altyapı kültürünün uluslararası alanda karşılık bulduğunun bir işareti olduğunu belirtti. Ayrıca Etnospor organizasyonunun spor diplomasisi ve kültürel etkileşim açısından değerine dikkat çekti ve iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Uygulama planı ve beklenen etkiler:

İmzalanan protokolün önümüzdeki dönemde somut adımlara dönüşmesi hedefleniyor. Planlar arasında ortak antrenman kampları, antrenör ve teknik heyet değişimi ile altyapı geliştirme projeleri bulunuyor. Bu uygulamalar iki ülke sporcularının saha tecrübesini artırmayı, teknik bilgi transferini hızlandırmayı ve uzun vadede her iki ülkenin güreş performansını yükseltmeyi amaçlıyor.

Riyad buluşmasında, protokolün hayata geçirilmesinde karşılıklı ev sahipliği ve koordinasyonun önemine işaret edildi. Akgül, ev sahipliği ve katkıları için özellikle Suudi Arabistan Güreş Federasyonu Başkanı Fahad Alfaraj ve muhataplara teşekkür etti. Taraflar, iş birliğinin sürdürülebilir olması için düzenli temas ve değerlendirme mekanizmaları kurmayı planlıyor.

Genel beklenti, bu tür çalışmaların iki ülkenin güreş altyapısına uzun vadeli katkı sağlaması ve Türk güreşinin uluslararası etki alanını daha da genişletmesidir. İş birliği, bölgesel spor diplomasisi örneği olarak da dikkat çekiyor ve benzer projelerin önünü açması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI FAHAD ALFARAJ (SOLDA), TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI TAHA AKGÜL (SAĞDA)