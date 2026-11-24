Antakya'da anlamlı anma:

Hatay'ın Antakya ilçesinde eğitim gören 5 hafız öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlerini unutmadı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte deprem mezarlığına giderek eğitimcilerin kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyup dua etti, mezarlara gül bıraktı.

mezarlık ziyareti ve dualar:

Ziyaret, Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Narlıca Mahallesi'ndeki deprem mezarlığına giden grup, hayatını kaybeden eğitimcilerin kabirleri başında topluca dualar okudu. Etkinlikte öğrencilere eşlik eden öğretmen Mehmet Yılmaz, amaçlarının depremde kaybettikleri öğretmenleri anmak ve onlara vefa göstermek olduğunu söyledi.

öğretmen ve öğrenci ifadeleri:

Mehmet Yılmaz, etkinlikle ilgili olarak, "Bugünkü etkinliğimizin amacı, 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı ve Öğretmenler Günü vesilesiyle depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizi anmaktı. Öğrencilerimizle birlikte deprem şehitliğine geldik. Vefat eden öğretmenlerimizin kabirleri başında Yasin-i Şerif okuyarak dualar ettik. Bu etkinliği, depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi unutmamak ve onlara vefamızı göstermek amacıyla gerçekleştirdik. Allah hiç kimseye böyle büyük bir afet yaşatmasın. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde biz de büyük acılar yaşadık. Ben de deprem anında pansiyondaydım. Yanımda 51 öğrencimiz vardı. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadan süreci atlattık. Ancak çevremizdeki ailelerimizi, yakınlarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kaybettik. Rabb’im hepsine rahmet eylesin." dedi.

Hafız öğrencilerden Muhammed Enes Duran, duygularını şöyle aktardı: "Buraya öğretmenlerimizi anmak ve onların ruhlarına Yasin-i Şerif okumak için geldik. Bütün vefat eden öğretmenlerimizi anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mezarlığa 5 kişi gelip Yasin-i Şerif okuduk."

Bir diğer hafız öğrenci Ömer Faruk Öztürk de ziyaretin detaylarını paylaştı: "Deprem şehitliği mezarlığına öğretmenimizle birlikte 5 arkadaşımla geldik. Depremlerde şehit olan öğretmenlerimiz için Yasin-i Şerif okuduk. Mezarlarına da güller bıraktık. Dinimizin eğitime verdiği önemi anlatmak gerekirse Hz. Ali’nin, ’Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ sözüyle bütün öğretmenlerimizi anıyoruz."

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük yıkım yaşanmış, binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Bu kayıplar arasında çok sayıda eğitimci de bulunuyor; Antakya'daki bu tür anma etkinlikleri, kayıpların anısını canlı tutma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme işlevi görüyor.

Hafız öğrencilerden, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerinin mezarları başında yürek ısıtan dua