Hasan Altun'dan 24 kasım öğretmenler günü mesajı:

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 24 kasım öğretmenler günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında öğretmenlerin toplumdaki yerini ve görevini özetledi. Altun, öğretmenlerin ilim ve irfanı genç nesillere taşıma işlevine dikkat çekerek, mesleğin hem rehberlik hem de örnek olma sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

öğretmenin toplumdaki yeri:

Altun mesajında, öğretmenliğin "tecrübe ve irfanla yoğrulan kutsal bir meslek" olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve birikimi aktarmak suretiyle öğrenciler üzerinde hem akılcı hem de ahlaki bir etki bıraktıklarını vurguladı. Altun, eğitimin milletimizin huzurlu ve müreffeh bir geleceğe ulaşmasının en temel anahtarı olduğunu belirterek, bu hedefe ulaşmada maarif ordusunun taşıdığı öneme dikkat çekti.

miras, anma ve teşekkür:

Mesajında medeniyetimizin ilim geleneğine atıf yapan Altun, geçmişten günümüze uzanan eğitim yolculuğunu Nizâm-ül Mülk'ün medreselerinden, Şeyh Edebali'nin öğretilerine ve Akşemsettin'in rehberliğine kadar uzanan bir perspektifle ele aldı. İlk emri "Oku!" olan bir medeniyetin mirasını gelecek nesillere taşımanın, öğretmenler için hem bir şeref hem de vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Altun ayrıca Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanına atıf yaparak, ebediyete intikal etmiş öğretmenleri şükran ve minnetle andı. Görev yapan öğretmenlere teşekkürlerini ileten Altun, emekli olanlara ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Mesajını Araban ilçesinde görev yapan öğretmenlere özel selam ve tebriklerle sonlandıran Hasan Altun, tüm öğretmenlere en içten sevgi ve saygılarını iletti ve onların fedakârlıklarının toplum için taşıdığı değerin altını çizdi.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİ ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.