Oğuzeli'nde ev usulü tatlandırılan yeşil zeytinler tezgaha çıktı

Oğuzeli'nde sofralık yeşil zeytin hasadı başladı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde ekim ayında başlayan sofralık yeşil zeytin hasadıyla birlikte tarlalardan toplanan zeytinler, evlerde uygulanan geleneksel yöntemlerle tüketime hazırlanıyor. Hasat edilen zeytinler önce kırılarak çekirdeği çıkarılıyor, ardından tatlandırma sürecine alınıyor.

Hasat ve hazırlık süreci:

Üreticiler, zeytinleri ağaçtan toplayıp evlere götürüyor. Zeytinler kırılarak çekirdeği çıkarılıyor ve daha sonra su dolu bidon veya kovalarda tatlandırma işlemine tabi tutuluyor. Bu işlem sırasında suyunun acısını atması için bidonlardaki su günlük olarak değiştirilerek yaklaşık iki hafta sürdürülüyor. İşlemin sonunda zeytinler hem sofraya hem de satışa hazır hale geliyor.

Üreticilerin sözleri ve piyasa değeri:

76 yaşındaki Ali Rıza Akaslan, "Ekim ayı itibariyle yeşil zeytini toplamaya başlarız. Evlere götürürüz. Sonrasında tatlandırma işlemini yaparız" diyerek süreci anlattı. Babasıyla birlikte hasada katılan Mehmet Akaslan da aynı yöntemin uygulandığını belirterek tatlandırma sürecinin günlük su değişimiyle iki haftalık bir zaman aldığını söyledi. Kent merkezindeki tezgahlarda satılan yeşil zeytinlerin kilo fiyatı ise 100 liradan başlayan rakamlarla alıcı buluyor.

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte bölge pazarlarında taze ve ev usulü tatlandırılmış yeşil zeytinler, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

76 YAŞINDAKİ ALİ RIZA AKASLAN