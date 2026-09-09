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Okul bahçelerinde hazırlık çalışması: oyun ve spor sahaları yıkandı

Bilecik Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılı öncesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okul bahçelerini, oyun alanlarını ve spor sahalarını temizledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul bahçelerinde hazırlık çalışması: oyun ve spor sahaları yıkandı

okul bahçelerinde kapsamlı temizlik çalışması:

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kent genelinde okul bahçeleri ve çevresinde kapsamlı bir temizlik ve yıkama çalışması yürüttü. Ekipler, sezon hazırlıkları kapsamında alanları temizleyip düzenleyerek eğitim-öğretime hazır hale getirdi.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan çalışmada okul çevresindeki oyun ve park alanları detaylı şekilde yıkandı; basketbol ve voleybol sahaları dahil tüm spor alanları temizlendi. Ekipler ayrıca bakım ve onarım ihtiyacı belirlenen noktalarda gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi ve çevrede kötü görüntü oluşturan atıklar ile çöpleri topladı.

amaç ve etkisi:

Belediye yetkilileri, müdahalelerin amacının vatandaşların sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yapılan bu uygulamanın hijyen standartlarını yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

OKUL BAHÇELERİ VE OYUN SAHALARI YIKANARAK TEMİZLENDİ

OKUL BAHÇELERİ VE OYUN SAHALARI YIKANARAK TEMİZLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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