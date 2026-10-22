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Yatırımlar öncelikli gündemle toplanıldı: 2026 il koordinasyon kurulu Kayseri'de

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek başkanlığında 2026 yılı 4'üncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısında kamu yatırımları ve koordinasyon gündeme alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yatırımlar öncelikli gündemle toplanıldı: 2026 il koordinasyon kurulu Kayseri'de

Yatırımlar öncelikli gündemle toplanıldı: 2026 il koordinasyon kurulu Kayseri'de

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini amaçladı.

toplantıda öne çıkanlar:

Vali Çiçek, kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin ve kamu kaynaklarının etkin, verimli kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Devam eden projelerin yakından takip edilmesi ve karşılaşılan sorunların ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda il genelinde devam eden kamu yatırımları ve projelerin mevcut durumları ele alındı. Kurum temsilcileri projelerin ilerleme durumları hakkında bilgi verdi ve koordinasyonu gerektiren konular detaylı şekilde görüşüldü.

değerlendirme ve alınan tedbirler:

Görüşmelerde yatırımların zamanında tamamlanması ve hizmetlerin etkin yürütülmesi için alınması gereken tedbirler tartışıldı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yatırımların vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesi ön plana çıktı.

Toplantı sonunda projelerin takibi, koordinasyonun artırılması ve ortaya çıkan sorunların yerinde çözümü için ilgili birimlerce gerekli adımların atılmasına karar verildi.

KAMU KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ VE...

KAMU KAYNAKLARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN 2026 YILI 4’ÜNCÜ DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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