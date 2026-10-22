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KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları genel kurulda seçildi

KARDEMİR'in seçimli olağanüstü genel kurulunda A, B ve D grubu adayları ayrı ayrı oylanarak yeni yönetim ve bağımsız üyeler belirlendi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

KARDEMİR'de yönetim kurulu adayları genel kurulda seçildi

Genel kurulda sonuçlar:

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu kesinleşti. Toplantı, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde yapıldı ve oturum başkanlığını Mustafa Aydın yürüttü.

seçim süreci ve oylama:

Genel kurulun ilk oturumunda A, B ve D grubu yönetim kurulu aday listeleri belirlendi, ikinci oturumda ise bu adaylar tek tek oylanarak göreve getirildi. Yapılan oylamada A grubunda Muhammed Ali Oflaz, Prof. Dr. Ercüment Arvas, Fatih Mehmet Erkoç ve Yusuf Canbolat yönetim kuruluna seçildi.

B grubunda ise Kamil Güleç ve Mustafa Aydın listede yer aldı ve oyla göreve geldi. D grubunda aday olarak gösterilen Yusuf Canbolat da oylarla seçilerek yönetim kadrosunda yer aldı.

bağımsız üyeler ve temsil:

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) temsilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri için önerilen isimler de oylamaya sunuldu. Tek tek yapılan oylama sonucunda Suat Sarıgül, Prof. Dr. M. Cahit Ensari, Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu ve Prof. Dr. Metin Yerebakan bağımsız üye olarak belirlendi.

Genel kurulda alınan kararlarla birlikte KARDEMİR'in yeni yönetim yapısı resmen oluşmuş oldu; toplantı süreci ve oy kullanma aşamaları şirketin tüzüğüne uygun şekilde tamamlandı.

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.&#039;NİN (KARDEMİR) SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL...

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.'NİN (KARDEMİR) SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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