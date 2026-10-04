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Okul bahçesindeki can dostlar için öğrencilerden örnek sağlık eli

GKV Özel Okulları öğrencileri, 4 Ekim'de okul bahçesindeki kedilere veteriner gözetiminde aşı ve parazit bakımı yaparak örnek oldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul bahçesindeki can dostlar için öğrencilerden örnek sağlık eli

GKV Özel Okulları'nda 4 Ekimde sokak kedilerine kapsamlı sağlık desteği

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında okul bahçesini paylaşan kedilere yönelik bir sağlık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik, "Can Dostlarımız İçin Sevgi ve Sorumluluk" temasıyla planlandı ve veteriner hekim gözetiminde uygulandı.

Uygulama ve müdahaleler:

Çalışma sırasında bahçede yaşayan tüm kedilerin genel sağlık kontrolleri yapıldı. Kontroller sonrasında rutin olarak yapılması gereken aşı işlemleri ve parazit taramaları eksiksiz şekilde tamamlandı. Veteriner hekimlerin yönlendirmesiyle yapılan işlemler sırasında aşı ve parazit bakımları öncelikli olarak ele alındı ve hayvanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik koruyucu tedbirler uygulandı.

Uygulama hem hayvanların sağlığını doğrudan iyileştirmeyi hem de olası bulaşıcı riskleri en aza indirmeyi hedefledi. Müdahaleler sırasında hayvanların stresini azaltacak yöntemlere dikkat edildi ve her aşama veteriner kontrolünde ilerletildi.

Eğitimsel amaç ve sürdürülebilirlik:

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, bu tür etkinliklerin eğitim anlayışlarının bir parçası olduğunu vurguladı. Gürsel, eğitimin sadece akademik başarıyı kapsamadığını, öğrencilere çevre, doğa ve tüm canlılara karşı sorumluluk duygusu kazandırmanın da öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Okul yönetimi, uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin yalnızca sevgi göstermenin ötesinde koruma ve sorumluluk almayı öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinlikte öğrenciler, sağlık taraması ve uygulama süreçlerini yerinde gözlemleyerek hayvan bakımı hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Çalışma tek günlük bir uygulama olmanın ötesinde, sürdürülebilir bir yaşam desteği hedefiyle planlandı ve benzer farkındalık faaliyetlerinin eğitim programlarına entegre edilmesi kararlaştırıldı.

Sonuç olarak, GKV öğrencilerinin ve okul yönetiminin ortak çalışması, okul bahçesindeki can dostların sağlığını güçlendirirken öğrencilere sorumluluk bilincini uygulamalı olarak kazandırdı ve benzer etkinliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

HAYVAN DOSTU GKV’Lİ ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

HAYVAN DOSTU GKV’Lİ ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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