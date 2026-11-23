Başkan vekili Genç öğretmenlerle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyeye bağlı kurs merkezlerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Merkez ve ilçelerdeki farklı kurs merkezlerinden katılımın sağlandığı programda Genç, öğretmenlere teşekkür ederek onların çalışmalarının kent için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Genç'in vurguları:

Genç, konuşmasında Cumhuriyetin eğitim vizyonuna referans vererek, “Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünü hatırlattı ve Atatürk’ün eğitim anlayışının Mersin’in politikalarında rehber olduğunu belirtti. Ayrıca Atatürk’ün bir başka sözüne değinerek, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” ifadesinin, kentte hayata geçirilen eğitim politikalarının özünü yansıttığını söyledi.

Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler, eğitimde fırsat eşitliği mücadelemizin en değerli yol arkadaşlarısınız.” Bir öğretmenin bir çocuğa kazandırdığı özgüvenin ve açtığı kapıların maddi karşılığının olmadığını belirtti ve “Mersin’in geleceği için yaptığımız en kıymetli yatırımın gerçek mimarlarısınız” diyerek öğretmenlerin rolünü öne çıkardı.

Kurs merkezlerinde yürütülen destekler ve geri bildirimler:

Program sırasında kurs merkezlerinde yürütülen çalışmaların kapsamı ele alındı. Öğretmenler; ücretsiz kaynak kitap, deneme sınavı, öğle yemeği, veli görüşmeleri ve ev ziyaretleri gibi uygulamaların özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerdeki öğrenciler ve aileleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu aktardı. Bu çalışmaların, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına somut katkılar sunduğu vurgulandı.

Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer liderliğinde 2019’dan bu yana eğitimin “sosyal bir destekten öte, kamusal bir sorumluluk” olarak ele alındığını söyledi ve bu yaklaşımın uygulayıcısı olan öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca belediyede görev yapan öğretmenlerin önemli bir kısmının kadın olmasının kendisini memnun ettiğini belirterek bunun kurumun vizyonunu yansıttığını ifade etti.

Toplantıda söz alan kurs öğretmenleri de uygulamaların öğrencilere olan katkılarını ve ailelerle kurulan bağların önemini paylaştı. Öğretmenler, sağlanan desteklerin devamı halinde öğrencilerin eğitim yaşamında daha eşit koşullarda yarışma imkânı bulacağını dile getirdi.

Genç, öğrencilere başarı dileklerini ileterek herkesin eşit ve adil bir şekilde sınavlara hazırlanmasını temenni etti ve gençlerin kendilerini istedikleri yerde ifade edebilmelerini arzuladığını ekledi. Program, öğretmenlerin deneyim paylaşımları ve belediyenin eğitim hedeflerine yönelik değerlendirmelerle tamamlandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BELEDİYEYE BAĞLI KURS MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.