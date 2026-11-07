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Okul bahçesinden dünya şampiyonluğuna: Hamza Kendirci'nin azmi

Gaziantepli 21 yaşındaki Hamza Kendirci, amcasının yönlendirmesiyle okulda başlayan bilek güreşinde sakatlıklara rağmen Avrupa ve dünya şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:16

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul bahçesinden dünya şampiyonluğuna: Hamza Kendirci'nin azmi

gaziantepli gençten uluslararası başarı:

Gaziantep’te yaşayan 21 yaşındaki Hamza Kendirci, arkadaşlarıyla eğlence amaçlı başlayan bilek güreşini amcasının tavsiyesiyle profesyonel arenaya taşıdı. Son adım Hindistan’da, 55 ülkenin katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda geldi; Kendirci burada rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve hem Türkiye’ye hem de Gaziantep’e gurur yaşattı.

kariyerinin dönüm noktaları:

Kendirci spora 13 yaşında başladı. Kendi sözleriyle: "İlk 2018 yılında 13 yaşındayken bilek güreşine başladım. Ailede herkes zaten bilek güreşine elverişli. Amcanla beraber başladık bu spora. İşte Yakup Hoca’nın yanına sürekli maçlara geri giderdik. Okul sporlarında il şampiyonlarına girdim. Oralarda çok kolay şampiyon oldum. Ardından 2021 yılında Tokat’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na hazırlandım. Orada sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu oldum. Milli takıma seçildim. Dünya Şampiyonası’na sağlık sebepleriyle gidememiştim. 2022 yılında 55 kiloda yeniden iki kolda da dünya şampiyonu oldum. 2023 yılında dirseğimden dolayı sakattım. milli takıma giremedim ve ameliyat oldum. 2024’te Türkiye Şampiyonası’na Gençler ve Büyükler’de şampiyon oldum. 2024’te yine 65 kiloda yarışım sikleti yükselttim ve dünya üçüncülüğü nasip oldu. 2026’da ise bu yıl 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldum ve Avrupa ve Dünya şampiyonu oldum. Yani çok güzel bir his. Anlatmaya kelimeler yetmez."

Uzun sakatlık süreçlerine rağmen Kendirci pes etmedi; antrenmanlarını sürdürdü ve farklı kilolarda elde ettiği derecelerle yeniden milli takıma dönmeyi başardı. Hindistan’daki şampiyonluk, onun uluslararası alandaki kararlılığının somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

federasyonun değerlendirmesi:

Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Yakup Cin ise sporcunun potansiyeline vurgu yaptı: "Dünya Şampiyonası’nda yeni döndük ve sporcumuz Hamza Kendirci dünya şampiyonu oldu. Sporcumu tebrik ediyorum. Ayrıca Hamza çok zorlu bir süreçten geldi. Küçük yaştan beri bu işi severek yapıyordu. Benim salonuma gelip maçlar yapıyordu ve ondaki potansiyeli gördük. İlerledikçe daha da başarılı oldu ve şimdilik dünya şampiyonu oldu. Bundan sonra hedeflerimiz her zaman daha çok iyiye doğru gitmek"

Kendirci başarılarının ardından ailesinin gurur duyduğunu belirtti ve hedeflerini korudu: "Ailem başarım hakkında çok gurur duyuyor tabii ki. Benim kardeşim de milis sporcu aynı benim gibi. O da dünya şampiyonu. Benimde bundan sonraki hedefim hep dünya şampiyonu olmak. Bir kere olduk diye bırakacağız diye bir şey yok"

HAMZA KENDİRCİ

HAMZA KENDİRCİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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