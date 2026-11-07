80’ler akımı eski tüplü televizyonları yeniden gündeme taşıdı

Kilis'te artan talep:

Sosyal medyada yayılan 80’ler akımı, geçmişe dair nesnelere ilgiyi yeniden canlandırdı. Kilis’te yaklaşık 20 yıldır antikacılık yapan Murat Üzümbalı, son aylarda tüplü televizyon, antenli eski modeller ve radyolara yönelik taleplerin arttığını söyledi.

Üzümbalı, bu ilginin sadece estetik ya da dekorasyon eğiliminden öte, insanların geçmişe dönük bir özlem ve anı arayışından kaynaklandığını vurguladı.

Hangi modeller ilgi görüyor, fiyatlar nasıl?:

Özellikle tüplü televizyonlar ve antenli setler ile eski radyolar en çok sorulan ürünler arasında yer alıyor. Üzümbalı, bu parçaların piyasa değerlerinin bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıktığını belirtti.

Üzümbalı, konu hakkında şunları söyledi: "80’ler akımı çıktıktan sonra gerçekten bir ilgi oluştu. İnsanlar geçmişe dönmek istiyor, eski televizyonları soruyor. Geçmişte televizyon yayınları İstiklal Marşı ile başlayıp yine İstiklal Marşı ile sona eriyordu. Vatandaşlar o dönemin televizyonlarına ve yayın kültürüne özlem duyuyor". O dönemde televizyonların belirli saatlerde açılıp kapandığını hatırlatan Üzümbalı, "Şimdiki televizyonlar ise sürekli açık. İnsanlar o yılların özlemini yeniden yaşamak istiyor" diye ekledi.

Antikacı dükkanına gelen müşteriler de sosyal medyanın geçmişteki televizyonları hatırlattığını, bu sayede meraklarının arttığını belirtti; bazı ziyaretçiler koleksiyon amaçlı, bazıları ise mekanlarında nostaljik bir dokunuş oluşturmak için bu cihazları tercih ediyor.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILAN 80’LER AKIMI, GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAŞIYAN TÜPLÜ TELEVİZYONLARA İLGİYİ ARTIRDI. KİLİS’TE ANTİKACILIK YAPAN ESNAF, VATANDAŞLARIN ESKİ TELEVİZYONLARI YENİDEN SORMAYA BAŞLADIĞINI BELİRTTİ.