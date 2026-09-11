Okul çantası yükü çocuklarda omurga sağlığını belirliyor

okul çantası ve omurga yükü:

Memorial Kayseri Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Melek Didem Aslan, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çocukların sırtına binen yükün arttığını belirtiyor. Her gün taşınan çantaların kas-iskelet sistemi üzerinde önemli etkileri olabilir; bu nedenle erken yaşta doğru çanta kullanımı ve oturma alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem taşıyor.

Dr. Aslan, okul çağındaki çocuklarda ergonomik alışkanlıkların yalnızca bugün için değil, ilerleyen yaşlarda da omurga sağlığının temelini oluşturduğunu ifade etti. Yanlış çanta kullanımı; boyun, omuz ve sırt ağrısı, kas yorgunluğu ve zamanla duruş bozukluklarına zemin hazırlayabilir. Genel öneri, çantanın çocuğun vücut ağırlığının %10unu geçmemesidir; örneğin 30 kilogram ağırlığındaki bir çocuk için çanta mümkünse 3 kilogramı aşmamalıdır.

doğru taşıma ve çanta özellikleri:

Çantaların taşınma biçimi de sorunları azaltmada belirleyici. Dr. Aslan, çantaların üzerinde bulunan iki omuz askısının kesinlikle birlikte kullanılmasını, askıların çocuğun vücuduna uygun şekilde ayarlanmasını, çantanın sırta yakın durmasını ve bel hizasının çok altında olmamasını öneriyor. Tek omuzda taşımak, yükün bir tarafa fazla binmesine ve çocuğun dengesini bozmasına neden olur; çocuklar dengeyi sağlamak için eğilerek kompansasyon yapar ve bu da iskelete dengesiz yük bindirir.

Ayrıca çantaların sünger destekli olması, gereksiz eşya ve oyuncakların çıkarılması ve yalnızca o gün kullanılacak kitap ile defterlerin konulması gerektiği belirtiliyor. Okulda dolap ya da sınıf içi saklama alanlarının kullanılması, çanta ağırlığını azaltmanın pratik yollarından biridir.

oturma düzeni, ekran yüksekliği ve molalar:

Çocuklar günün büyük bölümünü oturarak geçirdiği için doğru postürün öğretilmesi gerekiyor. Amaç; omurganın doğal eğriliklerini koruyacak, vücudu dengeli destekleyecek bir oturma düzeni sağlamak. Baş dengeli tutulmalı, çene ve omuzlar rahat olmalı, sırt ve bel desteklenmeli, kalçalar sandalyenin arkasına dayandırılmalıdır. Ayakların yere tam basması ve dizlerle kalçaların rahat bir pozisyonda olması önerilir.

Masa ve sandalyenin yanı sıra ekran yüksekliği de çocuğun boyuna uygun olmalı; önemli olan uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve pozisyonu düzenli olarak değiştirmektir. Çocukların ders çalışırken belirli aralıklarla 3-5 dakika kısa molalar vermesi teşvik edilmelidir. Uzun süre telefon ve tablet kullanımı başın öne eğilmesine ve boyun kaslarının fazla çalışmasına neden olduğundan ekranların mümkün olduğunca göz seviyesinde tutulması ve hareketsiz kalınmaması gerektiği vurgulanıyor.

Dr. Aslan son olarak, çocuklara sürekli "dik otur" demektense onlara uygun bir çalışma ortamı hazırlanmasının ve hareket etmelerinin teşvik edilmesinin daha etkili olduğunu belirtiyor. Eğer boyun, sırt veya bel ağrısı sürekli ya da tekrarlayıcıysa; uyuşma, güç kaybı veya belirgin duruş değişikliği eşlik ediyorsa durumun sadece duruş bozukluğu olarak değerlendirilmemesi ve uzman bir hekime başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ’NDEN UZ. DR. MELEK DİDEM ASLAN, OKUL ÇANTALARININ KULLANIMI KONUSUNDA EBEVEYNLERE ÖNERİLERDE BULUNDU.