Okul çevrelerinde güvenlik denetimi: jandarma 14 noktada inceleme yaptı

Denetimin kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde kamu düzenini korumak amacıyla merkez, Bozüyük, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 14 okul ve çevresi gözden geçirildi.

Uygulanan tedbirler:

Denetimlerde okul kapı giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması, trafik akışının düzenlenmesi ve okul servis araçlarının genel durumunun kontrol edilmesi öncelikler oldu. Ekipler, okul çevresinde devriye faaliyetleri yürüterek olası risklere müdahale edilmesini sağladı.

Yetkililer, bu tür uygulamaların öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için önemli olduğunu vurguladı ve benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE 14 OKUL ÇEVRESİ KONTROL EDİLDİ