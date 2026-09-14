Okul çevrelerinde sıkı denetim: 709 bin 631 liralık ceza

Besni'de okul güzergahlarında gerçekleştirilen trafik denetimi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı trafik denetimleri yapıldı. Uygulama, özellikle okul çevreleri ve öğrenci güzergahlarına odaklanarak trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

uygulamanın ayrıntıları:

Denetimler kapsamında 25 araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrollerde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 18 araç ve sürücü hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun farklı maddeleri uyarınca toplam 709.631 TL idari para cezası uygulandı. Bu rakam, ceza uygulanan araç başına ortalama yaklaşık 39.424 TL olduğu anlamına geliyor.

trafikten men edilen araçlar ve izlenecek yol:

Denetimlerde ayrıca 4 motosiklet ile 2 otomobil trafikten men edildi. Trafikten men edilen araçlar, ekipler tarafından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Uygulamanın ardından yetkililer, okul çevreleri ve güzergahlarda benzer denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Uygulamadan çıkan veriler, kontrol edilen araçların büyük bir kısmında eksiklik veya ihlal bulunduğunu gösteriyor; 25 kontrole karşılık 18 ceza oranı, denetimlerin yoğunluğunu ve ihlallerin yaygınlığını ortaya koyuyor. Emniyet güçleri, öğrenci güvenliğini artırmak ve trafik kurallarına aykırı kullanımları caydırmak için düzenli olarak denetimlere devam edeceğini açıkladı.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE OKUL ÇEVRELERİ VE GÜZERGAHLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 709 BİN 631 TL CEZA KESİLDİ.