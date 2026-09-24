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Okul çevresinde dur ihtarına uymayan sürücü çarpışma sonrası yakalandı

Elazığ'da okul çevresindeki denetimde 'dur' ikazına uymayan ve plakasız aracıyla kaçan sürücü, çarpışma sonrası yakalandı; 332 bin lira ceza kesildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul çevresinde dur ihtarına uymayan sürücü çarpışma sonrası yakalandı

Olayın gelişimi

Elazığ'da okul önü ve çevresinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üniversitesi Mahallesi'nde plakasız bir aracı fark etti. Polislerin 'dur' ikazına uymayan sürücü aracını kaçırmaya çalıştı; kısa süre sonra başka bir araca çarparak durdu. Olay yerinde sürücü ile araç içindeki iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

yapılan işlemler:

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ikazına uymamak, ters istikametten gitme, emniyet kemeri ve tescil plakası alınmadan karayoluna çıkmak maddelerinden işlem yapıldı. Beş maddeden verilen cezaların toplamı 332 bin lira olarak bildirildi. Olayla ilgili araç Yediemin otoparkına çekildi.

güvenlik açısından değerlendirme:

Okul çevresi denetimleri, yaya ve öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak yapılıyor. Bu tür uygulamalarda ikazlara uyulmaması hem ağır idari yaptırımlara yol açmakta hem de trafiğin diğer kullanıcıları için ciddi risk oluşturmaktadır. Bu olayda plakasız ve ehliyetsiz araçla kaçış, çarpışma riskiyle sonuçlandı ve yetkililer tarafından gerekli cezai ve idari işlemler uygulandı.

ELAZIĞ’DA OKUL ÇEVRESİNDE DENETİM YAPAN EKİPLERİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK PLAKASIZ ARACIYLA KAÇAN...

ELAZIĞ’DA OKUL ÇEVRESİNDE DENETİM YAPAN EKİPLERİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK PLAKASIZ ARACIYLA KAÇAN ŞAHIS, BAŞKA BİR ARACA ÇARPARAK DURDU. SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 332 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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