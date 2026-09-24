Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi harekete geçirdi

Okul çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde öğle saatlerinde bir okulun çevresinde alarm verildi. İddiaya göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde görevli bir öğretmen, ailevi bir mesele nedeniyle yakınları tarafından telefonla ölümle tehdit edildiğini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından ilk müdahale:

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, okul ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Okulda görevli öğretmenin bildiriminde adı geçen kişilerin Kahramanmaraş'tan Malatya'ya geleceği bilgisi ve tehdit iddiası üzerine ekipler, gelen araçları takibe aldı.

Araç takibi ve aramalar:

Polisin takibi sonucu, söz konusu iki aracın 46 plakalı olduğu tespit edildi. Araçlardan biri Battalgazi Kavşağı'nda, diğeri ise Ankara yolu uygulama noktası'na yakın bir bölgede park halinde bulundu. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Araçlardaki şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyet birimleri soruşturmayı sürdürürken, okul çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor ve olaya ilişkin incelemeler titizlikle yürütülüyor.

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