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Okul çıkışında çarpışma: Bağlar Mahallesi'nde 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Burdur'da okul çıkışında 15.00 civarında meydana gelen kazada 15 NT 150 plakalı otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:16

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul çıkışında çarpışma: Bağlar Mahallesi'nde 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Okul çıkışında yaşanan kaza

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur'un Bağlar Mahallesi 14012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 15 NT 150 plakalı otomobil, okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuk'a çarptı.

Olay yerinde müdahale ve nakil:

Çarpmanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemenin sürdüğü bildirildi.

BURDUR’DA OKULDAN ÇIKAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

BURDUR’DA OKULDAN ÇIKAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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