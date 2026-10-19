Okul kapısında kararlı bekleyiş: Ataşehir'de polis giriş-çıkış saatlerinde denetimi artırdı

Uygulama alanı ve amaç:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesini sağlamak amacıyla okul çevresi denetimlerini yoğunlaştırdı. Ataşehir Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulamada, okul giriş ve çıkış saatlerinde bölgeye konuşlanan ekipler çevredeki hareketliliği yakından izledi.

Uygulamanın ayrıntıları:

Polis ekipleri, okul çevresinden geçen şüpheli araçları durdurarak arama yaptı; şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Okulla ilgisi olmadığı değerlendirilen ve çevreye rahatsızlık verebileceği düşünülen kişiler üzerinde titiz kontroller uygulandı. Uygulama sırasında ekiplerin nokta kontrolleri, devriye faaliyetleri ve araç aramaları düzenli şekilde sürdürüldü.

Denetimler sırasında ekiplerin okul kapısındaki kararlı duruşu hem öğrencilerde hem de ailelerde rahatlama oluşturdu. Polislerin yoğun varlığı, olası güvenlik risklerinin erken tespiti ve müdahalesine olanak sağladı.

Denetimlerin sürdürülebilirliği ve mesaj:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların okul çevresindeki olumsuz alışkanlıklardan ve muhtemel risklerden korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, ailelerin ve eğitim kurumlarının bilgilendirilmesinin ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Uygulamanın tekrarlanacağı ve benzer denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi; amaç, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmelerinin sağlanması olarak açıklandı.

ATAŞEHİR MEVLANA KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDA, OKUL ÇEVRESİNDEKİ ŞÜPHELİ ŞAHISLAR VE ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ