Okul öncesi dönemde uyku, beslenme ve ekran saatleri yeniden düzenlenmeli

Okula hazırlık yalnızca kırtasiye işinden ibaret değil

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ailelerin sadece çanta ve kıyafet hazırlamakla kalmayıp çocukların günlük rutinlerini de yeniden kurgulaması gerekiyor. Liv Hospital Ulus Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır yaz tatilinde bozulan uyku ve beslenme düzeni ile artan ekran süresinin okula adaptasyonu zorlaştırdığını belirtiyor.

Uyku düzeni yeniden kurgulanmalı:

Çakır, yaz boyunca doğal olarak daha geç saatlere kayan uyku zamanlarının okul öncesinde kademeli olarak öne çekilmesi gerektiğini söylüyor. Çocuğun yaşına uygun ve yeterli sürede uyuması, hem fiziksel gelişim hem de dikkat, öğrenme ve akademik başarı için kritik öneme sahip. Uyku öncesinde ekran gibi uyarıcıların bırakılması, ritüellerle uykuya hazırlanma ve mümkünse 21.30-22.00 civarında uykuya geçme öneriliyor. Uyku düzeniyle ilgili ciddi sorunlar varsa uzman desteği alınması gerektiğinin altı çizildi.

Beslenme ve ekran süreleri dengelenmeli:

Yaz aylarında artan düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları okula başlarken düzeltilmeli. Çakır, çocukların günlük öğün planlarında protein, karbonhidrat ve yağ dengesi kurulmasının; şekerli yiyecek ve içecekler ile aşırı karbonhidrat ve tuz tüketiminin sınırlandırılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca ekran sürelerinin azaltılması, yerine fiziksel aktivite, oyun, kitap okuma ve yüz yüze sosyal etkileşimlerin konması gerektiği vurgulanıyor; çünkü uzun süreli ekran kullanımı uyku, hareketlilik, sosyal ilişki ve dikkat süreçlerini olumsuz etkileyebiliyor.

Eksik sağlık kontrolleri okul başlamadan tamamlanmalı:

Çocuğun fiziksel olarak okula hazır olması için genel sağlık değerlendirmesi ihmal edilmemeli. Gerektiğinde görme ve işitme kontrolleri yapılmalı; kuşku varsa kansızlık ve vitamin eksiklikleri değerlendirilmelidir. Sık hastalanan çocuklarda bağışıklıkla ilgili durumların ve aşıların gözden geçirilmesi öneriliyor.

Velilere öneriler ve kapanış:

Prof. Dr. Erkan Çakır ailelere, okula hazırlığın sadece malzeme temini olmadığını, çocuğun uyku ve beslenme düzeninin oluşturulması, ekran süresinin kontrol altına alınması, fiziksel aktivitenin artırılması ve gerekli sağlık kontrollerinin tamamlanmasının daha sağlıklı bir başlangıç sağlayacağını hatırlattı. Çakır, tüm öğrencilere ve velilere sağlıklı ve verimli bir eğitim dönemi diledi.

LİV HOSPİTAL ULUS ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ERKAN ÇAKIR