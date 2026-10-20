Okul sahnesinde afet eğitimi: öğrenciler 'Hayatımız Sallanmasın' ile pratik öğrendi

Okul sahnesinde afet farkındalığı

Yahya Kemal Ortaokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen 'Hayatımız Sallanmasın' Afet Farkındalık Tiyatro Gösterisi ve Söyleşi Programı yoğun katılımla yapıldı. Programa Vali Aydın Baruş da katıldı.

Programda neler işlendi:

Tiyatro gösterisi ve söyleşi aracılığıyla öğrencilere afetlere hazırlıklı olmanın önemi, doğru davranış biçimlerini öğrenmenin ve afet anında bilinçli hareket etmenin gerekliliği aktarıldı. Etkinlik, yaş gruplarına uygun anlatım ve canlandırmalarla desteklendi.

Eğitimin hedefleri:

Programda, küçük yaştan itibaren afet farkındalığı kazandırmanın önemi vurgulandı. Öğrencilerin afetlere karşı bilinç düzeyinin artırılması ve toplumsal afet bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlik, tiyatro dili ve söyleşiyle verilen pratik mesajlarla öğrencilerin dikkatini çekmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçladı.

AHYA KEMAL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE DÜZENLENEN "HAYATIMIZ SALLANMASIN" AFET FARKINDALIK TİYATRO GÖSTERİSİ VE SÖYLEŞİ PROGRAMI’NA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ