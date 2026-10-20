Dolar 49,5722 +0,02%
Euro 55,7147 +0,23%
Bist 11.716,12 +2,50%
Altın Gram 6.597,46 -0,50%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 109,13 -0,38%
--°

Okul sahnesinde afet eğitimi: öğrenciler 'Hayatımız Sallanmasın' ile pratik öğrendi

Yahya Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen 'Hayatımız Sallanmasın' gösterisi ve söyleşisi, Vali Aydın Baruş'un katılımıyla öğrencilere afet bilinci ve doğru davranış öğretildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul sahnesinde afet eğitimi: öğrenciler 'Hayatımız Sallanmasın' ile pratik öğrendi

Okul sahnesinde afet farkındalığı

Yahya Kemal Ortaokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen 'Hayatımız Sallanmasın' Afet Farkındalık Tiyatro Gösterisi ve Söyleşi Programı yoğun katılımla yapıldı. Programa Vali Aydın Baruş da katıldı.

Programda neler işlendi:

Tiyatro gösterisi ve söyleşi aracılığıyla öğrencilere afetlere hazırlıklı olmanın önemi, doğru davranış biçimlerini öğrenmenin ve afet anında bilinçli hareket etmenin gerekliliği aktarıldı. Etkinlik, yaş gruplarına uygun anlatım ve canlandırmalarla desteklendi.

Eğitimin hedefleri:

Programda, küçük yaştan itibaren afet farkındalığı kazandırmanın önemi vurgulandı. Öğrencilerin afetlere karşı bilinç düzeyinin artırılması ve toplumsal afet bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinlik, tiyatro dili ve söyleşiyle verilen pratik mesajlarla öğrencilerin dikkatini çekmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçladı.

AHYA KEMAL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE DÜZENLENEN &quot;HAYATIMIZ SALLANMASIN&quot; AFET FARKINDALIK...

AHYA KEMAL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE DÜZENLENEN "HAYATIMIZ SALLANMASIN" AFET FARKINDALIK TİYATRO GÖSTERİSİ VE SÖYLEŞİ PROGRAMI’NA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş'ta ipe dizilen armutlarla kışa hazırlık
images

Sinop’ta kurumlar ortak çalışmayla kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendiri...
images

Sinop’ta 800 yaşlı ve engelliye vefa desteği devam ediyor
images

Kuzeydeki yükseliş: Erzurum Teknik Üniversitesi UI GreenMetric 2026'da sıralamas...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muş'ta ipe dizilen armutlarla kışa hazırlık

Alibey Barajı ve çevresinde Selman Alkan için yoğun arama

Bolu'da Kartalkaya Sapağı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Öğretmenevi müdür yardımcısının evinde ölümü otopsiye gönderildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi