Diyarbakır'da çiçekçilerde yoğunluk:

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Diyarbakır'daki çiçekçilerde gözle görülür bir hareketlilik var. Öğrenciler ve veliler, öğretmenlerine çiçek götürmek için dükkanlara akın ediyor; kimi müşteriler önceden sipariş verip hazırlıklarının tamamlanmasını sağlarken, kimi müşteriler son dakikaya bırakmanın telaşını yaşıyor.

Hazırlıklar ve fiyat aralığı:

Çiçek satışı yapan Abdullah Akgül, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Akgül, "Yarın Öğretmenler Günü. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Velilerin öğretmenler günü alacakları çiçekleri özenle hazırladık. Şuan tüm müşterilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşletmede gül adet fiyatı 100 lira olarak belirtilirken, buket fiyatlarının müşterinin isteği ve olanağına göre 300 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar değiştiği kaydedildi.

Siparişin avantajı ve talepler:

Akgül, önceden sipariş verenlerin çiçeklerinin daha sağlıklı ve zamanında öğretmenlerine ulaştırıldığını vurguladı. Çiçekçiler genelde yoğunluğun son güne kadar sürdüğünü belirtiyor; bu nedenle erken siparişin teslimat ve kalite açısından avantaj sağladığına dikkat çekiliyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE DİYARBAKIR’DAKİ ÇİÇEKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR.